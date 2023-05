«Gran Turismo»: Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία ενός ακατόρθωτου ονείρου – Δείτε το trailer

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2023

Το «Gran Turismo» θα αφηγηθεί, επίσης, την αληθινή ιστορία ενός έφηβου παίκτη Gran Turismo, Jann Mardenborough, του οποίου οι δεξιότητες παιχνιδιού κέρδισαν μια σειρά από διαγωνισμούς της Nissan, ώστε να γίνει ένας πραγματικός επαγγελματίας οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.

Με σκηνοθέτη τον Neill Blomkamp, σενάριο των Jason Hall και Zach Baylin, και πρωταγωνιστές τους Archie Madekwe ως ο Jann Mardenborough, ο επίδοξος έφηβος οδηγός, ο πρωταγωνιστής του Stranger Things, David Harbour ως Jack Salter, εκπαιδευτής του Jann, ο Ορλάντο Μπλουμ ως Danny Moore, στέλεχος μάρκετινγκ μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στο «Gran Turismo» θα συμμετέχουν, επίσης, οι Daniel Puig (Naomi), Josha Stradowski (The Wheel of Time), Thomas Kretschmann (King Kong, Avengers: Age of Ultron), Maeve Courtier-Lilley (The Outpost), Richard Cambridge (Golden Years) και η Emelia Hartford (A California Christmas: City Lights).

Το παιχνίδι δημιουργήθηκε από την Polyphony Digital και παρήχθη από τον Kazunori Yamauchi, όλα αυτά μέχρι το 1992. Σχεδιασμένο για να μιμείται τόσο την εμφάνιση όσο και την απόδοση μιας μεγάλης ποικιλίας αγωνιστικών οχημάτων, βάζει τους παίκτες στη θέση οδήγησης με την ανάλογη αγωνία.

Κάποιες εκδόσεις του «Gran Turismo» έχουν κυκλοφορήσει για το PlayStation, με το βιντεοπαιχνίδι να είναι πλέον εκείνο με τις υψηλότερες πωλήσεις με την επωνυμία PlayStation.

