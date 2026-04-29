Renault 4 E Tech και Renault 5 E Tech: Κατακτούν τη μέγιστη περιβαλλοντική διάκριση 5 αστέρων από τον Green NCAP

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας και αυξανόμενου κόστους καυσίμων, οι οδηγοί οχημάτων επανεξετάζουν τις επιλογές τους. Η μετάβαση από τη βενζίνη ή το diesel σε εναλλακτικά συστήματα κίνησης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ωστόσο, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πολλές: mild hybrid, full hybrid, plug in hybrid, range extender και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ανταγωνίζονται για την προτίμηση των καταναλωτών.

Η επιλογή ενός οχήματος που προσφέρει τη βέλτιστη περιβαλλοντική λύση, χαμηλό κόστος χρήσης και πρακτικότητα στην καθημερινότητα δεν είναι απλή υπόθεση. O ανεξάρτητος οργανισμός Green NCAP, μέσα από εκτενείς και ανεξάρτητες δοκιμές, παρέχει αξιόπιστα δεδομένα, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Διπλή πεντάστερη διάκριση για τα νέα Renault 4 και Renault 5 E Tech electric

Τα αυθεντικά Renault 4 και Renault 5 αποτέλεσαν σύμβολα πρακτικότητας, γοητείας και προσιτής μετακίνησης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970. Σήμερα, οι σύγχρονες, αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις τους, Renault 4 E Tech electric και Renault 5 E Tech electric, επαναπροσδιορίζουν τη φιλοσοφία αυτή για την εποχή της ηλεκτροκίνησης, αποσπώντας τη μέγιστη πεντάστερη βαθμολογία βιωσιμότητας από τον Green NCAP.

Εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών:

• Το Renault 5 E Tech electric πέτυχε 9,1/10 στον δείκτη Clean Air και 9,3/10 στην Ενεργειακή Απόδοση.

• Το Renault 4 E Tech electric σημείωσε 9,4/10 στον δείκτη Clean Air, χάρη και στα χαρακτηριστικά που περιορίζουν τη φθορά των ελαστικών.

• Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση των δύο μοντέλων στην κατηγορία Greenhouse Gas Emissions (Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου), όπου απέσπασαν τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία. Σε σύγκριση με πολλά άλλα οχήματα, τα Renault 4 και Renault 5 επιβαρύνουν σημαντικά λιγότερο το κλίμα, όταν αξιολογούνται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους — από την παραγωγή και την κατασκευή της μπαταρίας, έως τη χρήση και την ανακύκλωση στο τέλος ζωής.

Παράλληλα, τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν αμφίδρομη φόρτιση (V2L _vehicle to load), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών ή ακόμη και την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο (V2G_vehicle to grid). Σε πραγματικές συνθήκες δοκιμών, παρουσίασαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στη φόρτιση, τη θέρμανση της καμπίνας και την κατανάλωση ενέργειας.

«Ο Green NCAP προσφέρει στους οδηγούς μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη αξιολόγηση του πραγματικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός αυτοκινήτου, αναδεικνύοντας την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες. Η Renault αξίζει συγχαρητήρια για τη δημιουργία ελκυστικών ηλεκτρικών μοντέλων που συνδυάζουν πρακτικότητα, αποδοτικότητα και προσιτότητα. Τα νέα Renault 4 και Renault 5 E Tech επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις στη βιωσιμότητα, ενώ, ταυτόχρονα, προσφέρουν μια εξαιρετική οδηγική εμπειρία.»

Dr. Aleksandar Damyanov, Technical Manager Green NCAP

Με τις διακρίσεις αυτές, η Renault επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας μοντέλα που συνδυάζουν όμορφο σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και υψηλή περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το Renault 4 E-Tech electric αναμένεται σύντομα και στην ελληνική αγορά.

Πηγή: skai.gr

