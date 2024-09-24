Η νέα Ford Mustang GTD είναι η ταχύτερη και πιο ισχυρή Mustang παραγωγής στην ιστορία του μοντέλου

Η νέα Ford Mustang GTD επαναπροσδιορίζει την έννοια των επιδόσεων σε μία Mustang. Και αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το μηχανικό σύνολο που κρύβεται κάτω από το καπό της, καθώς ο υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας της με χωρητικότητα 5,2 λίτρων αποδίδει μέγιστη ισχύ 826 PS και ροπή 900 Nm (πιστοποίηση SAE).

Οι τιμές αυτές, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή ενεργή αεροδυναμική του αμαξώματος, τα carbon φρένα και την πίσω ανάρτηση με τα ημι-ενεργά αμορτισέρ που τοποθετούνται μαζί με τα ελατήρια ανάμεσα στους πίσω τροχούς, αποτελούν βασικά στοιχεία προκειμένου η Mustang GTD να εκπληρώσει την υπόσχεσή της: να ολοκληρώσει ένα γύρο στην απαιτητική πίστα του Nürburgring σε χρόνο κάτω των 7 λεπτών.

«Από την πρώτη μέρα πρωταρχικός μας στόχος ήταν να κάνουμε την Mustang GTD το πρώτο supercar με επιδόσεις παγκόσμιας κλάσης, διαθέτοντας συγχρόνως την ψυχή μιας γνήσιας Mustang», δήλωσε ο Greg Goodall, Mustang GTD Chief Program Engineer. «Η καρδιά της νέας Mustang GTD είναι ο μηχανικά υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας των 5,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει περισσότερους ίππους ανά λίτρο από εκείνον της Porsche 911 GT3 RS».

Ο μηχανικά υπερτροφοδοτούμενος V8 των 5,2 λίτρων της Ford διαθέτει πολλές αναβαθμίσεις σε σύγκριση με τους κινητήρες των προηγούμενων Mustang. Για παράδειγμα, διαθέτει σύστημα λαδιού ξηρού κάρτερ, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της λίπανσης του κινητήρα ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει ταυτόχρονα την αύξηση του ορίου περιστροφής του κινητήρα στις 7.650 σ.α.λ. - 100 σ.α.λ. επιπλέον από ότι ο προηγούμενος V8 των 5,2 λίτρων. Οι κορυφαίες τιμές απόδοσης του κινητήρα επιτυγχάνονται χάρη και σε πολλές ακόμα αλλαγές, όπως τα νέα συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής, η στάνταρ εξάτμιση τιτανίου και η μικρότερη τροχαλία του μηχανικού υπερσυμπιεστή.

Πέρα από την ισχύ που απαιτείται για την επίτευξη της τελικής ταχύτητας των 325 km/h, η νέα Mustang GTD διαθέτει επίσης σύστημα DRS (Drag Reduction System) που μπορεί να αλλάξει τη γωνία της πίσω πτέρυγας και να ενεργοποιήσει τα πτερύγια που βρίσκονται κάτω από το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου προκειμένου το αυτοκίνητο να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της βέλτιστης ροής αέρα και της κάθετης δύναμης για την επίτευξη υψηλότερης ταχύτητας και πρόσφυσης αντίστοιχα, ανάλογα με τις συνθήκες απόδοσης.

«Συνδυάσαμε τη δουλειά ταλαντούχων μηχανικών και σχεδιαστών, καθώς και ενός εξαιρετικά ικανού οδηγού, με την τεχνολογία, την ισχύ και την αεροδυναμική της Mustang GTD», δήλωσε ο Greg Goodall. «Ανυπομονούμε να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας στους πελάτες της GTD για χρόνο κάτω των 7 λεπτών στο Nürburgring».



