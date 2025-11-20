Απ' έξω εμφάνιση και λάμψη, από «μέσα» εργασιακός μεσαίωνας; Οι εισαγγελείς του Μιλάνου έθεσαν υπό έρευνα τον όμιλο πολυτελείας Tod’s και τρία στελέχη του για φερόμενες παραβιάσεις εργασιακής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα ζητούν εξάμηνη απαγόρευση συγκεκριμένων διαφημιστικών ενεργειών της εταιρείας, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που είδε το Bloomberg News.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ιταλικός οίκος μόδας και τα διοικητικά του στελέχη γίνονται άμεσος στόχος σε υπόθεση πιθανής εργασιακής εκμετάλλευσης, αλλά είχε προηγηθεί σειρά υποθέσεων που έχουν ήδη πλήξει τη φήμη κορυφαίων φιρμών πολυτελείας.



Η Tod’s φέρεται να έκανε «τα στραβά μάτια» σε παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 53 Κινέζους εργαζόμενους σε έξι συμβεβλημένα εργαστήρια σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία και τρία από τα στελέχη της βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς όπως αναφέρεται, αγνοήθηκαν ζητήματα που επισημάνθηκαν σε αρκετούς ελέγχους σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης.

Η υπόθεση διευρύνει τον έλεγχο της Ιταλίας στις εργασιακές πρακτικές στον τομέα των ειδών πολυτελείας. Οι εισαγγελείς του Μιλάνου εξετάζουν πώς τα ιταλικά brands βασίζονται σε πυκνά δίκτυα μικρών προμηθευτών, όπου βασιλεύει η παρανομία, με καταστρατήγηση της εργασιακής νομοθεσίας, όπως παράνομες υπεργολαβίες, μη καταβολή μισθών και υπερωριών και μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας.



Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, η Tod’s τόνισε ότι εξετάζει τους τελευταίους ισχυρισμούς. Ο πρόεδρος Ντιέγκο Ντέλα Βάλε δεν είναι ένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα, διευκρίνισε η εταιρεία.



