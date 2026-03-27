United Group: Διαψεύδει τα σενάρια περί πώλησης της Nova

Δεν τίθεται θέμα πώλησης της Nova όπως γράφτηκε σε μερίδα του τύπου, σύμφωνα με πηγές της United Group.

Σημειώνεται ότι η United Group αποτελεί τη μητρική εταιρεία της Nova.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται η ίδρυση της εταιρείας United Group Greece, η οποία συστάθηκε από την «United Group Luxembourg S.à r.l.» και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εστίασης του Ομίλου στις αγορές εντός ΕΕ όπου δραστηριοποιείται, καθώς και της περαιτέρω επικέντρωσης στη δυναμική αγορά της Ελλάδας, η οποία παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Πηγή: skai.gr

