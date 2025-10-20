Ο ιδιοκτήτης του οίκου Gucci, Kering, δήλωσε την Κυριακή ότι συμφώνησε να πουλήσει την επιχείρησή του στον οίκο ομορφιάς L'Oreal έναντι 4 δισ. ευρώ, σε μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Luca de Meo, καθώς κινείται για να αντιμετωπίσει το υψηλό χρέος του ομίλου και να επικεντρωθεί εκ νέου στις βασικές του δραστηριότητες μόδας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο γαλλικός γίγαντας ομορφιάς L'Oreal θα αποκτήσει τη σειρά αρωμάτων Creed της Kering, καθώς και τα δικαιώματα ανάπτυξης αρωμάτων και προϊόντων ομορφιάς υπό τις μάρκες μόδας Gucci, Bottega Veneta και Balenciaga της Kering, με αποκλειστική άδεια χρήσης 50 ετών.

Η άδεια για τα αρώματα Gucci κατέχεται επί του παρόντος από την Coty και η νέα 50ετής συμφωνία με την L'Oreal θα τεθεί σε ισχύ όταν λήξει, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα είναι το 2028.

Η πώληση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση του καθαρού χρέους της Kering, το οποίο ανερχόταν σε 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Ιουνίου, επιπλέον των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων μισθώσεων, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές.

Πρόκειται επίσης για μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης από τον Ντε Μέο λιγότερο από δύο μήνες αφότου ανέλαβε τα ηνία, καθώς ανατρέπει μία από τις μεγαλύτερες στρατηγικές στροφές που έκανε ο προκάτοχός του Φρανσουά-Ανρί Πινό, η οικογένεια του οποίου ελέγχει τον όμιλο, τα τελευταία χρόνια.

Η Kering ξεκίνησε την επιχείρηση ομορφιάς της το 2023, αφού εξαγόρασε την εταιρεία αρωμάτων Creed για 3,5 δισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσει την εταιρεία και να μειώσει την εξάρτησή της από την επωνυμία Gucci, η οποία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της. Ωστόσο, ο όμιλος δυσκολεύτηκε να ενισχύσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, καταγράφοντας λειτουργικές ζημίες 60 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης τη μείωση της ανάπτυξης της μεγαλύτερης μάρκας της, της Gucci, η οποία επλήγη σοβαρά από την επιβράδυνση της ζήτησης στη βασική κινεζική αγορά. Τα έσοδα της Gucci μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 25% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο που αναφέρεται, αυξάνοντας την πίεση στην Kering για απομόχλευση, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής της ικανότητας.

«Πιστεύουμε ότι η πώληση του Kering Beauté περίπου στην ίδια τιμή που πληρώσαμε για το Creed πριν από δύο χρόνια είναι πικρό αλλά απαραίτητο φάρμακο», ανέφεραν οι αναλυτές της Bernstein.

Μια επιστροφή στην αδειοδότηση προϊόντων ομορφιάς θα ήταν «λιγότερο απαιτητική σε κεφάλαιο, λιγότερο λειτουργικά προσανατολισμένη και αναμφισβήτητα με υψηλότερο περιθώριο κέρδους», δήλωσαν αναλυτές της RBC, πριν από τη συμφωνία, ακόμη και αν πρέπει να μοιραστεί τα έσοδα με την L'Oreal.

«Πιστεύουμε επίσης ότι αυτό υποδεικνύει μια στρατηγική επαναπροσδιορισμό των βασικών της ικανοτήτων στον τομέα της απαλής πολυτέλειας και οποιαδήποτε εκποίηση προϊόντων ομορφιάς μπορεί να απελευθερώσει επενδυτικό περιθώριο προς αυτές τις προτεραιότητες», έγραψαν σε σημείωμα προς τους επενδυτές.

Ο Ντε Μέο, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε ενημερώσει τους μετόχους ότι σχεδίαζε να λάβει κάποιες δύσκολες αποφάσεις για τη μείωση του χρέους στον όμιλο, συμπεριλαμβανομένης της ορθολογικής οργάνωσης και της αναδιοργάνωσης όπου ήταν απαραίτητο.

Η εταιρεία έχει επίσης αναβάλει ένα σχέδιο για την πλήρη εξαγορά της ιταλικής μάρκας μόδας Valentino και στοχεύει να πουλήσει μερίδια στα ακίνητά της για να συγκεντρώσει μετρητά.

Η συμφωνία για την Kering Beauty θα είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα της L'Oreal, μεγαλύτερη από την εξαγορά της αυστραλιανής μάρκας Aesop έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η L'Oreal , η οποία έχει δηλώσει ότι εξετάζονται «πολλές» εξαγορές φέτος, έχει επίσης προσεγγίσει εκπροσώπους του Armani Group, σύμφωνα με το Reuters αυτόν τον μήνα, αφότου ο όμιλος ομορφιάς ονομάστηκε στη διαθήκη του εκλιπόντος σχεδιαστή Giorgio Armani ως ένας από τους προτιμώμενους αγοραστές για μειοψηφικό μερίδιο στον οίκο μόδας του.

