Ο παραγωγός του δημοφιλούς ουίσκι bourbon Jim Beam ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παραγωγή στο κύριο εργοστάσιό του στο Κεντάκι για όλο το επόμενο έτος.

Το αποστακτήριο θα παραμείνει κλειστό, ενώ η εταιρεία θα εκμεταλλευτεί «την ευκαιρία να επενδύσει σε βελτιώσεις των εγκαταστάσεων», όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σε δήλωση της προς το BBC την Κυριακή.

«Αξιολογούμε συνεχώς τα επίπεδα παραγωγής, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στη ζήτηση των καταναλωτών, και πρόσφατα συναντηθήκαμε με την ομάδα μας για να συζητήσουμε τους όγκους παραγωγής για το 2026».

Οι αποστακτήρες στο Κεντάκι, που είναι διάσημο για το μπέρμπον του, αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα, εν μέρει λόγω των εμπορικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η μάρκα ανήκει στον ιαπωνικό κολοσσό ποτών Suntory Global Spirits, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους σε όλες τις εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι άλλες δραστηριότητές της στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεχωριστού αποστακτηρίου και των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης και αποθήκευσης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν και το επόμενο έτος. Το κέντρο επισκεπτών στο Κεντάκι παραμένει επίσης ανοιχτό.

Η Jim Beam δήλωσε επίσης ότι αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει το εργατικό δυναμικό της κατά τη διάρκεια της διακοπής της παραγωγής και διεξάγει συνομιλίες με το συνδικάτο των εργαζομένων.

Τον Οκτώβριο, ο εμπορικός οργανισμός Kentucky Distillers' Association (KDA) δήλωσε ότι η ποσότητα του μπέρμπον στις αποθήκες σε ολόκληρη την πολιτεία έφτασε σε υψηλό - ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 16 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με την ένωση, τα βαρέλια μπέρμπον, τα οποία φορολογούνται από την πολιτεία, έχουν κοστίσει στα αποστακτήρια 75 εκατομμύρια δολάρια (56 εκατομμύρια λίρες) φέτος.

Τα αποστακτήρια αντιμετώπισαν τους δασμούς στα προϊόντα τους, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ τον Απρίλιο για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», που οδήγησε τις ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

