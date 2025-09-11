Η ισπανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Iberdrola IBE.MC αγόρασε το 30,29% των μετοχών της βραζιλιάνικης επιχείρησής της Neoenergia από το συνταξιοδοτικό ταμείο Previ της Βραζιλίας έναντι 11,95 δισεκατομμυρίων ρεάλ (2,21 δισεκατομμύρια δολάρια), ανακοίνωσε την Πέμπτη.

Η εξαγορά αυξάνει το μερίδιο της Iberdrola στη Neoenergia στο 83,8%, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Neoenergia είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Βραζιλίας όσον αφορά τους πελάτες.

Η συμφωνία αποτελεί ένα νέο βήμα στην αναπτυξιακή στρατηγική της Iberdrola που βασίζεται στον τομέα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο διαθέτει 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα (870.000 μίλια) γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Βραζιλία και την Ισπανία, πρόσθεσε η Iberdrola.

Όπως και άλλες εταιρείες κοινής ωφέλειας, η Iberdrola έχει επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε δίκτυα, καθώς επιδιώκει σταθερές αποδόσεις.

Οι αναλυτές της JP Morgan αντιπαρέβαλαν τη συμφωνία της Βραζιλίας με την απόφαση της Iberdrola να διαθέσει τα μεξικανικά της περιουσιακά στοιχεία έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Iberdrola αποχώρησε από το Μεξικό λόγω ανησυχιών σχετικά με τη νομική και φορολογική σταθερότητα.

«Η εταιρεία ενισχύει τη θέση της σε μια κεντρική χώρα και αποχωρεί από μια χώρα όπου το αναπτυξιακό δυναμικό ήταν αμφισβητήσιμο», ανέφεραν οι αναλυτές.

Πηγή: skai.gr

