Heineken: Προχωρά σε έως και 6.000 απολύσεις

Η Heineken ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει σε περικοπή έως και 6.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως και θέτει χαμηλότερες προσδοκίες για την αύξηση των κερδών το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η ολλανδική ζυθοποιία και οι ομοειδείς εταιρείες αντιμετωπίζουν χαμηλή ζήτηση, σημειώνει το Reuters.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο σε όρους κεφαλαιοποίησης, η οποία αναζητά νέο διευθύνοντα σύμβουλο μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του τρέχοντος CEO Dolf van den Brink τον Ιανουάριο, επιθυμεί να επιτύχει υψηλότερη ανάπτυξη με λιγότερους πόρους, καθώς επιδιώκει να κατευνάσει τους δυσαρεστημένους επενδυτές που υποστηρίζουν ότι η εταιρεία έχει μείνει πίσω σε όρους αποδοτικότητας.

Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις σε ολόκληρο τον κλάδο σημειώνουν πτώση λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των καταναλωτών, των γεωπολιτικών αναταραχών και των κακών καιρικών συνθηκών.

Η αύξηση της παραγωγικότητας θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων και μείωση του προσωπικού της Heineken κατά 5.000 έως 6.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν το 7% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, που αριθμεί 87.000 άτομα.

«Το κάνουμε αυτό για να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές μας και να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Harold van den Broek σε τηλεδιάσκεψη με τα ΜΜΕ, κατά την οποία ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας.

Μερικές από τις περικοπές θα επικεντρωθούν στην Ευρώπη ή σε αγορές με λιγότερες προοπτικές ανάπτυξης, είπε, ενώ άλλες θα προκύψουν από πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί και αφορούν το δίκτυο εφοδιασμού, τα κεντρικά γραφεία και τις περιφερειακές επιχειρηματικές μονάδες της Heineken.

Πηγή: skai.gr

