ΔΣ της Tesla προς τους μετόχους: Πληρώστε τον Μασκ, αλλιώς...

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla έχει ποντάρει όλα τα χαρτιά του στον Ίλον Μασκ. Τώρα, σημειώνει το πρακτορείο Reuters, οι επενδυτές πρέπει να αποφασίσουν αν θα υποστηρίξουν το μεγαλύτερο στοίχημα στην ιστορία της εταιρείας. Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν την Πέμπτη για τη δύσκολη επιλογή που τους παρουσιάζει το διοικητικό συμβούλιο: να πληρώσουν στον Μασκ έως και 878 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της εταιρείας ή να αναλάβουν τον κίνδυνο να αποχωρήσει, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώση της μετοχής της εταιρείας. Η απόφαση, σύμφωνα με τους ειδικούς, ισοδυναμεί με δημοψήφισμα για το αν οι παραδοσιακοί κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης ισχύουν για τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Το διοικητικό συμβούλιο και πολλοί επενδυτές υποστηρίζουν ότι μόνο ο Μασκ μπορεί να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του να μετατρέψει την Tesla σε έναν γίγαντα τεχνητής νοημοσύνης που θα παράγει εκατομμύρια αυτόνομα ρομποταξί και ανθρωποειδή ρομπότ. Εάν ο Μασκ πετύχει όλους τους στόχους απόδοσης του διοικητικού συμβουλίου μέσα σε μια δεκαετία, η κεφαλαιοποίηση της Tesla θα έχει αυξηθεί στα 8,5 τρισ. δολάρια – με τον Μασκ να κατέχει περίπου το ένα τέταρτο των μετοχών.

Πρόκειται για σημαντικά υψηλότερη αποζημίωση από οποιονδήποτε άλλο διευθύνοντα σύμβουλο, και ο Μασκ θα εξακολουθούσε να εισπράττει ρεκόρ αποδοχών – δεκάδες δισεκατομμύρια – ακόμη και αν δεν πετύχει τους περισσότερους στόχους απόδοσης.

«Αν η μετοχή εξαπλασιαστεί – και αυτό είναι απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση – τότε θα βγάλω πολλά χρήματα», δήλωσε η Nancy Tengler, διευθύνουσα σύμβουλος και επικεφαλής επενδύσεων της Laffer Tengler Investments, μιας εταιρείας που επενδύει στην Tesla. «Γιατί να με νοιάζει πόσα χρήματα βγάζει, αν επιτυγχάνει την αλλαγή και την υλοποίηση του οράματός του;».

Άλλοι σημαντικοί μέτοχοι και εμπειρογνώμονες σε θέματα αμοιβών στελεχών προειδοποιούν ότι η πρόταση ενέχει τεράστιο κίνδυνο για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, το πακέτο παραβιάζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, όχι μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά και επειδή το διοικητικό συμβούλιο στηρίζει τόσο ρητά το μέλλον της Tesla σε έναν ηγέτη, με αμέτρητα συμφέροντα, ο οποίος αναμένεται να εδραιώσει την ανεξέλεγκτη εξουσία του πάνω στην εταιρεία. Η υπεύθυνη διακυβέρνηση, υποστηρίζουν, απαιτεί από τα διοικητικά συμβούλια να παραμένουν ανοιχτά σε μια ανταγωνιστική αγορά για τον καλύτερο διαθέσιμο διευθύνοντα σύμβουλο.

Ο Μασκ είπε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι ενδέχεται να δώσει προτεραιότητα στις πολλές άλλες επιχειρήσεις του – συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας πυραύλων SpaceX, της νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI και της εταιρείας εγκεφαλικών εμφυτευμάτων Neuralink – αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Charles Elson, ιδρυτικός διευθυντής του Weinberg Center for Corporate Governance στο Πανεπιστήμιο του Delaware, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Tesla «βρίσκεται στο έλεος ενός «σούπερ σταρ CEO». «Για μένα, η κατάλληλη απάντηση είναι «Καλή σας μέρα»», είπε ο Elson.

Σημαντικοί μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου δημόσιου συνταξιοδοτικού ταμείου των ΗΠΑ, του California Public Employees' Retirement System (CalPERS), και του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας, συμμερίστηκαν αυτές τις ανησυχίες και εξέφρασαν δημόσια την αντίθεσή τους στην αμοιβή του Μασκ. Η Norges Bank Investment Management ανέφερε την Τρίτη ότι η πρόταση για την αμοιβή θα μπορούσε να μειώσει την αξία για τους μετόχους.

Το διοικητικό συμβούλιο προσπάθησε να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα του Μασκ στην ηγεσία της εταιρείας με διατάξεις που περιλαμβάνουν περιόδους απόδοσης μετοχών (stock vesting).

Ο Krishna Palepu, καθηγητής στο Harvard Business School με ειδίκευση στην εταιρική διακυβέρνηση, δήλωσε ότι η πρόταση συνάδει με τα συμφέροντα των μετόχων, καθώς συνδέει την αμοιβή του Μασκ με τις μεγάλες αυξήσεις της αξίας των μετοχών και του επιβάλλει να διατηρήσει τις μετοχές που κερδίζει για πέντε χρόνια. Ο Μασκ, είπε, έχει ιστορικό επιτυχημένων επιδόσεων όσον αφορά την επίτευξη εξαιρετικής αύξησης της τιμής των μετοχών και θα λάβει τις μεγάλες απολαβές μόνο αν το καταφέρει ξανά. «Τα νούμερα είναι μεγάλα επειδή οι στόχοι είναι μεγάλοι», είπε ο Palepu.

Τολμηρές υποσχέσεις

Η επιρροή του Μασκ στο διοικητικό συμβούλιο και στους μετόχους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της Tesla, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τα τρέχοντα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη της φθίνουσας δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η κεφαλαιοποίηση της Tesla, ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων, βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις μακροχρόνιες υποσχέσεις του Μασκ ότι η Tesla θα κυριαρχήσει στο μέλλον των αυτόνομων οχημάτων και των ανθρωποειδών ρομπότ.

Η απειλή της αποχώρησης του Μασκ τώρα, που θα προκαλούσε κατάρρευση της μετοχής της Tesla, του δίνει τεράστια δύναμη να απαιτήσει άνευ προηγουμένου αποζημιώσεις, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Denholm το υπονόησε σε επιστολή της προς τους μετόχους στις 27 Οκτωβρίου: «Χωρίς τον Ίλον, η Tesla θα μπορούσε να χάσει σημαντική αξία, καθώς η εταιρεία μας ενδέχεται να μην εκτιμάται πλέον για αυτό που επιδιώκουμε να γίνουμε».

Από καθαρά οικονομική άποψη, η θέση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση του Μασκ είναι κατανοητή, δήλωσε ο David Larcker, διευθυντής της Corporate Governance Research Initiative στη σχολή επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. «Αν πιστεύετε ότι ο Μασκ ενδέχεται να αποχωρήσει και οι μετοχές της Tesla να καταρρεύσουν, αυτό δεν είναι κάτι που θα θέλατε να συμβεί υπό την επίβλεψή σας», είπε.

Ο Gautam Mukunda, λέκτορας στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Yale, δήλωσε ότι ο Μασκ διαθέτει ήδη αρκετές μετοχές της Tesla για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αν πετύχει τους στόχους απόδοσης που έχει θέσει το διοικητικό συμβούλιο, και δεν χρειάζεται το κίνητρο ενός «δεύτερου τρισεκατομμυρίου» από τους επενδυτές της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο, είπε, δεν πρέπει να εκφοβίζεται από τις απειλές αποχώρησης του ατόμου που έχει περισσότερα να χάσει αν πέσουν οι μετοχές της Tesla, δηλαδή του μεγαλύτερου μετόχου της.

«Είναι ένας τύπος που κρατάει ένα όπλο στο κεφάλι του και λέει: «Δώστε μου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια»», είπε ο Mukunda. «Δεν είναι δουλειά του διοικητικού συμβουλίου να κουνάει απλώς το κεφάλι σαν κούκλα όταν ο διευθύνων σύμβουλος τους ζητάει κάτι».

Ο Μασκ αντιμετωπίζει την ψηφοφορία της Πέμπτης με ένα δυνητικά αποφασιστικό εκλογικό μπλοκ στο χέρι – το δικό του μερίδιο στο 15%.

Ο Musk δεν άσκησε το δικαίωμα ψήφου των μετοχών του σε προηγούμενα πακέτα αμοιβών. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο ανέφερε στην τρέχουσα πρόταση αμοιβών ότι ο διευθύνων σύμβουλος θα μπορούσε να το πράξει σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας.

Πηγή: skai.gr

