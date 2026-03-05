CPO Greece: Ισχυρή ανάπτυξη και στρατηγική επέκταση στο Essential Home

Τα τελευταία χρόνια, η CPO Greece έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερα δυναμικούς ρυθμούς, εξελισσόμενη σε έναν ισχυρό και αξιόπιστο οργανισμό και στην κατηγορία των καταναλωτικών προϊόντων. Με σαφές στρατηγικό όραμα και συνεχή επένδυση σε ανθρώπους, υποδομές και συνεργασίες, η εταιρεία έχει ενισχύσει ουσιαστικά την παρουσία της σε βασικές κατηγορίες όπως τα τρόφιμα, η βρεφική φροντίδα και η προσωπική υγιεινή, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει δυναμικά και το αποτύπωμά της στον τομέα των προϊόντων υγιεινής και φροντίδας του σπιτιού, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των νοικοκυριών.

Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα καταναλωτικών προϊόντων της CPO Greece καταγράφει σήμερα ισχυρή εμπορική παρουσία, παρουσιάζοντας σταθερή διψήφια ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να επενδύει με συνέπεια σε αγορές με ισχυρές προοπτικές.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα της ιδιοκτησίας, το τμήμα καταναλωτικών προϊόντων της CPO Greece έχει χτίσει μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brands, όπως η Scholl, η Unilever International, η Τabasco κ.ά. Παράλληλα έχει ενισχύσει αποτελεσματικά την παρουσία της στα Βαλκάνια, αναλαμβάνοντας τον ρόλο αξιόπιστου Mega Distributor των brands του χαρτοφυλακίου της.

Ήδη, από τις αρχές του 2026, η εταιρεία επεκτείνει περαιτέρω τη δραστηριότητά της, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διανομή των προϊόντων Essential Home της πολυεθνικής εταιρείας Vestacy, πρώην owned brands της εταιρείας Reckitt μεταξύ των οποίων τα Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Brasso, Silvo και Vitroclen σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη στον τομέα των διανομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως σημειώνει ο κoς Κωνσταντίνος Πανουργιάς, Commercial Director του καταναλωτικού τμήματος της CPO Greece:

«Η ανάπτυξη του τμήματος από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα δεν ήταν αυτονόητη. Ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, επιμονής και – πάνω απ’ όλα – των σωστών ανθρώπων. Η διαδρομή είχε προκλήσεις, όμως με κοινό όραμα, εμπιστοσύνη στην ομάδα και συνέπεια στις αξίες μας, το τμήμα μας και δη η CPO Greece εν γένει βρίσκεται σήμερα πιο δυνατή και έτοιμη για το επόμενο στρατηγικό της βήμα.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.