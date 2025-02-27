Είναι γεγονός: η μεγαλύτερη τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία, η Ciner Shipping, μετακομίζει στην Ελλάδα. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ μεγάλη είδηση, με τον τουρκικό όμιλο να ανακοινώνει πρόσφατα στους υπαλλήλους του ότι μεταφέρει τις ναυτιλιακές του δραστηριότητες στη χώρα μας.

Ο Τούρκος ιδιοκτήτης του ομίλου, Turgay Ciner, είχε στα χέρια του -εκτός από τη ναυτιλιακή- και πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως το Haberturk και το τουρκικό Bloomberg, τα οποία πριν από λίγους μήνες πούλησε, δημιουργώντας ερωτηματικά για τις μελλοντικές του προθέσεις και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2024 ο Όμιλος Ciner πούλησε το σύνολο του μεριδίου του στον τουρκικό όμιλο Can Holding. Κάποιοι εργαζόμενοι θα απολυθούν, λαμβάνοντας οικονομική αποζημίωση, ενώ κάποιοι άλλοι είναι πιθανόν να έρθουν στην Ελλάδα να εργαστούν, δοκιμάζοντας έτσι την τύχη τους σε ξένη για αυτούς χώρα.

Όπως αναφέρει η Turkiye Today, επικαλούμενη τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το ελληνικό υποκατάστημα της ναυτιλιακής θα λειτουργεί από εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ciner Shipping, Βασίλειο Παπακαλοδούκα, ο οποίος παραιτήθηκε από την θέση του και ίδρυσε εταιρεία διαχείρισης στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, για να διευθύνει τον στόλο του ναυτιλιακού ομίλου. Η μεταφορά των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα αναμένεται να ανοίξει νέους ορίζοντες για τη διαχείριση του στόλου και την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στροφή του ομίλου σε παγκόσμια κλίμακα.

Ποια είναι η Ciner Shipping και γιατί επέλεξε την Αθήνα

Με το επιχειρηματικό του πνεύμα, ο Όμιλος Ciner έχει δημιουργήσει διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, ιδρύοντας κορυφαίες εταιρείες όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και παγκοσμίως.

Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1978 και μέχρι σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους στη γειτονική χώρα, που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, την ενέργεια, την υαλουργία, τα χημικά, τα μέσα ενημέρωσης, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, καθώς και σε άλλους εμπορικούς τομείς. Μέχρι σήμερα απασχολεί περίπου 10.500 εργαζόμενους.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, ο Όμιλος Ciner στοχεύει να γίνει ο μεγαλύτερος της Τουρκίας και να συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και το μέλλον της χώρας με τη δημιουργία παγκόσμιων εταιρειών χάρη στις εξαγορές που πραγματοποίησε στο εξωτερικό.

Μάλιστα, πριν από μια δεκαετία τον Ιούλιο του 2015 η εταιρεία πραγματοποίησε μια τεράστια αγορά στο ανθρακικό νάτριο και απέκτησε ποσοστό στην OCI Resources LP που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ανθρακικού νατρίου στον κόσμο.

«Ο στόλος μας έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος και έχει πολλαπλασιαστεί σε αξία και χρειαζόμαστε πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού για να τον διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ciner Ship Management, Βασίλης Παπακαλοδούκας στο TradeWinds αποπ τα νέα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα.

«Στην Ελλάδα τέτοιοι πόροι είναι άφθονοι».

Η Αθήνα και ο Πειραιάς έχουν εξελιχθεί στους μεγαλύτερους κόμβους πλοίων στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, φιλοξενώντας εκατοντάδες εταιρείες που απασχολούν χιλιάδες μέλη από εξειδικευμένο προσωπικό διαχείρισης πλοίων.

Με τη μετακόμισή της στην Αθήνα, η Ciner στοχεύει να αξιοποιήσει μια δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού που μοιράζονται στελέχη του κλάδου όπως η Μαρία Αγγελικούση, ο Νικόλας Τσάκος, η Αγγελική Φράγκου και ο Γιώργος Οικονόμου.

Η τουρκική εταιρεία έχει πλησιάσει πιο κοντά σε τέτοια κορυφαία ναυτιλιακά «σαλόνια» τα τελευταία χρόνια, αφού έβαλε ένα γιγάντιο πρόγραμμα νεότευκτων για 28 bulkers σε διάφορα κινεζικά ναυπηγεία που θα αυξήσει τον στόλο της σε 49 πλοία.

Η Ciner έχει παραλάβει 13 νέα κτίρια από τις αρχές του 2024 και θα προσθέσει άλλα δύο μέχρι τα τέλη Απριλίου. Οι υπόλοιπες 13 μονάδες θα ακολουθήσουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Παράλληλα, δραστηριοποιούταν σε δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η νέα, αποκλειστική εστίασή της στα φορτηγά χύδην - μια αγορά που ταλαιπωρείται από την πτώση των ναύλων πρόσφατα - πιθανότατα ενίσχυσε την ανάγκη εξορθολογισμού των εργασιών και επιδίωξης πρόσθετων κερδών κόστους και αποδοτικότητας.

Turgay Ciner: Ο ισχυρός άνδρας πίσω από το τιμόνι της Ciner Shipping

Ο Turgay Ciner, ο ισχυρός άνδρας πίσω από το τιμόνι της Ciner Shipping, γεννήθηκε στη Hopa της Ανατολικής Τουρκίας το 1956.

Τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε το πρώτο του επιχειρηματικό εγχείρημα, μαζί με τον αδελφό του, εισάγοντας γερμανικά αυτοκίνητα στην Τουρκία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, διαφοροποιήθηκε κάνοντας την είσοδό του στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και προχώρησε στη δημιουργία εγκαταστάσεων έξω από το Ουζμπεκιστάν, προτού αγοράσει δύο ακόμη κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια στην Τουρκία.

Το 1997, εξαγόρασε την Penyeluks, μια μεγάλη εταιρεία με έτοιμα ενδύματα και τη μετονόμασε σε Park Tekstil/Mensucat Santral. Στη συνέχεια, διέθεσε το 33% των μετοχών της Park Tekstil στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Το 1995, η εταιρεία Ciner αγόρασε το 60% της Havaş, της κύριας εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης και υπηρεσιών αεροδρομίου της Τουρκίας. Το 1998, η Havaş συνεργάστηκε με τη Swissair, η οποία απέκτησε το 40% των μετοχών της εταιρείας.

Η νέα έδρα της εταιρείας στη Γλυφάδα

Η Ciner Shipping κατέχει και διαχειρίζεται έναν στόλο 24 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 20 πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου και 4 suezmaxes. Η μητρική εταιρεία, Ciner Group, είναι μια οικογενειακή τουρκική πολυεθνική που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και της εξόρυξης. Επιχειρησιακός Διευθυντής (COO) της εταιρείας με έδρα την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Γλυφάδα (Ciner Ship Management LTD), θα είναι ο αδελφός του Βασίλειου Παπακαλούδα, Γεώργιος Παπακαλοδούκας.

Η υπόλοιπη διοικητική ομάδα της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Ναυτιλίας και Διεύθυνση Επιχειρήσεων Αρμοδιότητες: Πλοίαρχος Διονύσιος Καλαματιανός

Διεύθυνση Αγορών και Τεχνικής Διεύθυνσης: Παναγιώτης Αυγερινός,

Τμήμα HSSEQ:

DPA: Καπετάν Διονύσιος Καλαματιανός

CSO: Καπετάν Λάμπρος Αποστολάτος

Βοηθός: Βασίλειος Κλεφτάκης

Αναπληρωτής: Σάββας Μπόνας

Τμήμα πληρώματος: Παναγιώτα Μπόρση

Υπεύθυνος Λογιστηρίου: Θεοφάνης Κακαλής

Διοικητική Διευθύντρια: Μαρία Παρασκευά

