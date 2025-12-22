Λογαριασμός
Η Ιταλία επέβαλε πρόστιμο 98,6 εκατ. δολαρίων στην Apple

Ο όμιλος φέρεται να παραβίασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία με το App Store, όπου κατέχει «απόλυτη κυριαρχία» στην παροχή πλατφορμών σε προγραμματιστές

Apple

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επέβαλε πρόστιμο ύψους 98,6 εκατομμυρίων ευρώ (115,53 εκατομμύρια δολάρια) στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Apple και σε δύο από τις θυγατρικές του για φερόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στη διανομή εφαρμογών για κινητά με το λογισμικό iOS, σημειώνει το Reuters.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι ο όμιλος φέρεται να παραβίασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία με το App Store, όπου κατέχει «απόλυτη κυριαρχία» στην παροχή πλατφορμών σε προγραμματιστές.

Η Apple δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

