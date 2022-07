Πολλαπλοί πυροβολισμοί σε κεντρικό σημείο στην πόλη Λάνγκλεϊ του Καναδά, στη Βρετανική Κολουμπια, αναφέρθηκαν τη Δευτέρα. Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός υπόπτου.

Ο ύποπτος είναι λευκός άνδρας με σκούρα μαλλιά, ο οποίος φορούσε ένα καφέ τζάκετ.

Η αστυνομία έστειλε αμέσως μήνυμα στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, προκειμένου να είναι ασφαλείς για όση ώρα διεξάγεται έρευνα.

Στο σημείο σηκώθηκαν ελικόπτερα για τον εντοπισμό του δράστη και τον συντονισμό των δυνάμεων της αστυνομίας. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας ύποπτος.

Multiple helicopters now on the scene above my house in Langley, BC looking for active shooter(s) from this morning’s incidents. pic.twitter.com/F5SB8v5jRM