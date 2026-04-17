Happy Traveller στην Πάτμο Σάββατο 18 Απριλίου στις 16.40, στον ΣΚΑΪ

Το Σάββατο 18 Απριλίου στις 16.40, το Happy Traveller ταξιδεύει μαζί με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στην Πάτμο, ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά του Αιγαίου.

Η εξερεύνηση ξεκινά από τη Σκάλα, το λιμάνι και πιο ζωντανό σημείο του νησιού και συνεχίζεται προς το ιστορικό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, όπου σύμφωνα με την παράδοση γράφτηκε η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Στη συνέχεια, η ομάδα ανεβαίνει στη Χώρα της Πάτμου, με τα στενά δρομάκια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Εκεί επισκέπτονται το Δημοτικό Σχολείο, την κεντρική πλατεία, την εκκλησία Παναγία Διασωζούσα και τους ανεμόμυλους που αποτελούν χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής.

Λίγο πιο πάνω από τη Σκάλα, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα απολαμβάνουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα της Πάτμου, με θέα προς την Ικαρία, ενώ η ημέρα κλείνει με βραδινή βόλτα στο νησί.

Η περιήγηση συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, μέχρι το Διακόφτι, το νοτιότερο σημείο της Πάτμου. Μετά από περπάτημα, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα φτάνουν στην εντυπωσιακή παραλία Ψιλή Άμμο. Στο βόρειο τμήμα του νησιού, το ταξίδι μετατρέπεται σε beach tour, με στάσεις στο Αγριολιβάδι, μια οργανωμένη και δημοφιλή παραλία, στο χωριό Κάμπος και στην πολυσύχναστη παραλία του, αλλά και σε πιο ήσυχες επιλογές όπως η Βαγιά, το Λιβάδι Γερανού και τη Λάμπη, γνωστή για τα πολύχρωμα βότσαλα.

Το ταξίδι στην Πάτμο όμως δεν τελειώνει εδώ, το δεύτερο μέρος, το Σάββατο 25 Απριλίου, θα ολοκληρώσει το οδοιπορικό μας στο νησί των Δωδεκανήσων.

Πηγή: skai.gr

