Το Σάββατο 18 Απριλίου στις 12.40, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, η ηθοποιός Λυδία Φωτοπούλου έρχεται στην παρέα μας μαζί με τον αγαπημένο της Χουζούρη, μοιράζεται μια βαθιά προσωπική ιστορία για τη σχέση της με τα ζώα και αποκαλύπτει πως η αγάπη της γι’ αυτά γεννήθηκε μέσα από μια τραυματική εμπειρία που την άλλαξε για πάντα.

Μιλώντας με απόλυτη ειλικρίνεια, τονίζει πως «η σχέση με τα ζώα δεν έχει αμφιβολία, συγχωρούν τα πάντα», ενώ στέλνει το δικό της μήνυμα, παροτρύνοντας τον κόσμο να προτιμά την υιοθεσία αδέσποτων ζώων. Σε μια πιο συγκινητική στιγμή, μιλά για το πρόβλημα υγείας της εγγονής της και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Χουζούρης στη ζωή της, τονίζοντας πως υπήρξε πηγή χαράς και δύναμης για όλη την οικογένεια.

Δείτε το trailer:

Γνωρίζουμε το Cat Cafe Athens, το πρώτο cat café της πόλης, ένα γατοφιλικό στέκι στην καρδιά της Αθήνας, όπου μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου παρέα με αξιολάτρευτες αδέσποτες γάτες που αναζητούν το παντοτινό τους σπίτι. Παράλληλα, μαθαίνουμε τα πάντα για το Cat Festival 2026, το μεγαλύτερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη γάτα, που επιστρέφει στην Αθήνα. Μια γιορτή γεμάτη ενημέρωση, δράσεις και ευκαιρίες υιοθεσίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη δημιουργία μιας δυνατής κοινότητας που στηρίζει έμπρακτα τα αδέσποτα ζώα.

Ενημερωνόμαστε για το τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σχετικά με την παρουσία ζώων σε χώρους εστίασης, φωτίζοντας ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερους κηδεμόνες. Ταυτόχρονα, ταξιδεύουμε στον κόσμο του διαδικτύου, απολαμβάνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες και viral στιγμές των τετράποδων φίλων μας.

Pet Stories

*Full of Love

Κάθε Σάββατο στις 12.40, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

