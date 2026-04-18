Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ολοκληρώνει περιοδεία σε τρεις χώρες

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε μια περιοδεία διπλωματικών επαφών σε τρεις χώρες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αναχωρώ από την Αττάλεια (Τουρκία) (...) με ανανεωμένο ζήλο (...) να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με στόχο την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», έγραψε σε ανάρτησή του ο Σαρίφ, ο οποίος είχε προηγουμένως επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Παράλληλα σήμερα, ο πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Πακιστάν, ο Ασίμ Μουνίρ, στρατιωτικός με μεγάλη επιρροή, ολοκλήρωσε τριήμερη επίσκεψη στο Ιράν στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Μουνίρ συναντήθηκε με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής, γεγονός που καταδεικνύει «την ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν στη διευκόλυνση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων... και στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας», υπογράμμισε η ανακοίνωση του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

