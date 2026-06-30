Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με την οποία δίνεται στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) η δυνατότητα να απολύει στελέχη ανεξάρτητων, ρυθμιστικών αρχών αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών δεκαετιών των συντηρητικών να ενισχύσουν τον έλεγχο που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος σε βασικούς μοχλούς της εξουσίας, εκτίμησαν σήμερα νομικοί.

Με τη χθεσινή ετυμηγορία του το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση ενός Εφετείου το οποίο, τον Μάρτιο του 2025, μπλόκαρε την απόλυση της Ρεμπέκα Σλότερ, μίας εκ των πέντε επιτρόπων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), της αμερικανικής αρχής ανταγωνισμού. Οι έξι συντηρητικοί δικαστές τάχθηκαν όλοι υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ ενώ οι τρεις προοδευτικοί, που έχουν διοριστεί από Δημοκρατικούς προέδρους, ψήφισαν κατά.

Ωστόσο το ίδιο δικαστήριο αρνήθηκε να επιτρέψει στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να απολύσει τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ, προασπιζόμενο την πολύτιμη ανεξαρτησία της Fed.

Νομικοί εκτιμούν ότι η απόφαση για την FTC αποτελεί σφοδρό πλήγμα στο λεγόμενο «διοικητικό κράτος», ένας όρος που αναφέρεται στο δίκτυο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που ρυθμίζουν βασικούς τομείς της ζωής των Αμερικανών, από τα οικονομικά ως την ασφάλεια των πτήσεων και τις εργασιακές σχέσεις, το οποίο ήταν σε μεγάλο βαθμό προστατευμένο από τον έλεγχο του Αμερικανού προέδρου.

Την ίδια ώρα η απόφαση αποτελεί ορόσημο για τη θεωρία της «ενιαίας εκτελεστικής εξουσίας», ενός συντηρητικού δόγματος που διαδόθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρίγκαν τη δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο επί της εκτελεστικής εξουσίας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να απολύει και να αντικαθιστά τους επικεφαλής των ομοσπονδιακών υπηρεσιών κατά βούληση.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ενισχύει τις προεδρικές εξουσίες του Τραμπ σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ρεπουμπλικάνος δοκιμάζει τα όρια της εξουσίας του τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Αντιδράσεις

Ο καθηγητής Νομικής του πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας Μάικλ Γκέρχαρντ δήλωσε ότι η χθεσινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αποτελεί «την πιο σημαντική απόφαση που επεκτείνει τις προεδρικές εξουσίες εδώ και δεκαετίες», κάνοντας λόγο «για το αποκορύφωμα ετών σχεδιασμού από συντηρητικές ομάδες».

«Το διοικητικό κράτος συρρικνώθηκε σχεδόν στο μηδέν», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Τζο Γιου, καθηγητή Νομικής του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, «η προεδρία μόλις απέκτησε τη μεγαλύτερη συνταγματική εξουσία». «Δεν υπάρχει πια ανεξάρτητο διοικητικό κράτος», εκτίμησε.

Ο Έρβιν Τσεμερίνσκι, πρύτανης της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, σχολίασε ότι αναμένει πως η χθεσινή απόφαση θα οδηγήσει σε περαιτέρω πολιτικοποίηση των ομοσπονδιακών ρυθμιστικών υπηρεσιών, τις οποίες το Κογκρέσο επεδίωκε να διοικούν ανεξάρτητοι ειδικοί.

«Πιστεύω ότι πλέον έχει χαθεί η ανεξαρτησία των υπηρεσιών», πρόσθεσε. «Οι υπηρεσίες, όπως και τα υπουργεία, θα πρέπει να κάνουν ό,τι θέλει ο πρόεδρος».

Το πιθανό αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη ρυθμιστική πολιτική ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Ο Στιβ Σβιν, καθηγητής Νομικής στο πανεπιστήμιο του Σικάγο, επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ θα οδηγηθούν «στην υπερπολιτικοποίηση μέχρι πρότινος ανεξάρτητων ομοσπονδιακών υπηρεσιών».

«Ανησυχώ ότι εμείς, οι πολίτες, δεν θα κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις» που θα έχει αυτή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου παρά μόνο αφού περάσουν «χρόνια ή δεκαετίες», υπογράμμισε ο Σβιν.

Πηγή: skai.gr

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