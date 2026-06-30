Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν διέψευσε εκ νέου ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στη Ντόχα. Θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης.

Το Ιράν έχει πολλές αντιρρήσεις, επικρίσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του Μνημονίου, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 1 σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στον νότιο Λίβανο.

Φαίνεται επίσης να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών σχετικά με την εφαρμογή του Άρθρου 5 σχολιάζει το Al Jazeera. Ενώ το Ιράν βλέπει ότι αυτό το άρθρο του δίνει την εξουσία να διευθετεί όπως νομίζει την κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ για τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων πριν από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, οι Αμερικανοί φαίνεται να πιστεύουν ότι το Ιράν πρέπει απλώς να κάνει στην άκρη και να αφήσει ελεύθερη τη ναυσιπλοΐα.

Το Ιράν έχει επίσης πολλές ανησυχίες σχετικά με το άνοιγμα νέων ναυτικών διαδρομών μέσω του Στενού του Ορμούζ κοντά στην πλευρά του Ομάν. Η Τεχεράνη ότι αυτό γίνεται χωρίς τον συντονισμό της κάτι που θεωρεί παραβίαση του Άρθρου 5 του Μνημονίου.

Η ιρανική αντιπροσωπεία θα συζητήσει επίσης το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση των Αμερικανών ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για την αποδέσμευση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Κατάρ, κατά το πρώτο στάδιο.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωσε ότι το Μουσκάτ «δεν υποστηρίζει την επιβολή τελών διέλευσης» στα πλοία που διέρχονται από το στενό, αλλά εμφανίζεται ανοιχτό στο ενδεχόμενο χρεώσεων για «θαλάσσιες, περιβαλλοντικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες».

Πηγή: skai.gr

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