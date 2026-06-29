Ορμούζ: Το Ιράν αντιτίθεται και θα επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πλοίων μέσω διαδρομών που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι Ιρανοί και Ομανοί ειδικοί θα ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες τις επόμενες ημέρες σχετικά με τον μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στο Στενού του Ορμούζ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει ενημερώσει το Ομάν πως οι θαλάσσιες διαδρομές στο Ορμούζ «θα πρέπει να επανακαθοριστούν» και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές διαβουλεύσεις για το ζήτημα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που το Ομάν δεν είναι πρόθυμο να συνεργαστεί για τον μηχανισμό διαχείρισης, το Ιράν θα προχωρήσει μόνο του στη σχετική διαδικασία, αν και όπως είπε διαπιστώνεται ετοιμότητα από την πλευρά της Μουσκάτ.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το Ιράν αντιτίθεται και θα επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πλοίων μέσω διαδρομών στο Ορμούζ που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Μακρόν: Η αποναρκοθέτηση του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν

Η αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, υπογράμμισε στο μεταξύ νωρίτερα σήμερα ο Γκαριμπαμπαντί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απαντώντας σε σχόλιο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για το θέμα αυτό.

Ο Μακρόν ανέφερε νωρίτερα πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από το Στενό του Ορμούζ.

Η κατάσταση είναι ευαίσθητη και περίπλοκη, συμβουλεύουμε τη Γαλλία να μην την περιπλέξει περισσότερο με τις προκλήσεις της, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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