Ερντογάν: Ενισχυμένη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στο εμπόριο άμυνας μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, επιδιώκοντας τη βαθύτερη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική.

Τόνισε ότι η Τουρκία επιθυμεί να συμμετάσχει σε όλες τις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη, παρόλο που οι συνεισφορές της συχνά παραβλέπονται.

Αναγνώρισε την ιστορική καμπή στην ευρωατλαντική ασφάλεια, επισημαίνοντας τις αυξανόμενες απειλές στα ανατολικά και νοτιοανατολικά σύνορα της Συμμαχίας και την ανάγκη για αναμόρφωση της αντίληψης περί ασφάλειας στη ΝΑΤΟική Συμμαχία.

Σε δηλώσεις του προς τους κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ λίγο πριν από τη Σύνοδο της Άγκυρας, ο Ερντογάν ζήτησε άρση των περιορισμών στην τουρκική αμυντική βιομηχανία.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Μία εβδομάδα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, μιλώντας στα ανάκτορα του Ντολμαμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και από τα 32 μέλη της Συμμαχίας, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε σαφές πως θα επιδιώξει να αξιοποιήσει με κάθε τρόπο την επερχόμενη κρίσιμη Σύνοδο, προς όφελος της χώρας του. Σε μια μακρά ομιλία, ο πρόεδρος Ερντογάν μίλησε για μια βαθύτερη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης, ζήτησε την άρση των περιορισμών στο εμπόριο άμυνας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι αν και οι συνεισφορές της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια «μερικές φορές παραβλέπονται», η Άγκυρα θέλει να συμμετάσχει σε όλες τις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του που φιλοξενεί βουλευτές από συμμαχικές χώρες στην Κωνσταντινούπολη, την οποία χαρακτήρισε ως «σταυροδρόμι ηπείρων και πολιτισμών».

Πηγή: Deutsche Welle

Σημείωσε ότι η ευρωατλαντική ασφάλεια διέρχεται μια ιστορική καμπή, ιδίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της σύνορα. «Οι απειλές για τη Συμμαχία μας απαιτούν την αναμόρφωση της κατανόησής μας για την ασφάλεια», είπε. «Βρισκόμαστε στη μέση μιας περιόδου αβεβαιότητας, όπου η ένταση αυξάνεται και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα φέρει το αύριο».Αιχμές για αποκλεισμό από την άμυναΟ Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι οι τρέχοντες ορισμοί που περιγράφουν το παγκόσμιο σύστημα και την πολιτική έχουν σε μεγάλο βαθμό χάσει το νόημά τους στον σημερινό κόσμο. Υπογράμμισε τη θετική συμβολή της χώρας του στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει υψηλές προσδοκίες από τη Συμμαχία. «Πρέπει να μοιραστούμε το βάρος δίκαια και ισότιμα μεταξύ των συμμάχων, αίροντας παράλληλα τα εμπόδια στο εμπόριο και στην αμυντική βιομηχανία. Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας σε ολόκληρη τη Συμμαχία, που θα εκτείνεται από το Τέξας έως την Άγκυρα», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, έμμεσα ίσως ευχόμενος τη στενή συνεργασία της χώρας του με τις ΗΠΑ.

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