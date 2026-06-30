Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την Τρίτη την αύξηση του προϋπολογισμού για την άμυνα της χώρας (με την ονομασία Dip) κατά 15 δισ. λίρες, ακυρώνοντας εντούτοις ενεργειακά έργα, και άλλα έργα υποδομών, για τη χρηματοδότηση του μεγαλεπίβολου προγράμματος.

Ο Στάρμερ δήλωσε πάντως ότι οι αμυντικές δαπάνες δεν μπορούν να είναι «πηγάδι δίχως πάτο» και ότι το υπουργείο Άμυνας πρέπει να «ξοδεύει καλύτερα». «Στο παρελθόν οι αμυντικές δαπάνες μερικές φορές θεωρούνταν άπατο πηγάδι, αλλά αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά» διαβεβαίωσε. «Δεν μπορούμε απλώς να ξοδεύουμε περισσότερα. Πρέπει να ξοδεύουμε καλύτερα. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση πραγματικών μεταρρυθμίσεων στο υπουργείο Άμυνας για να αποκομίσουμε μεγαλύτερη αξία από τις επενδύσεις μας, την επιτάχυνση της καινοτομίας και των προμηθειών και τη μείωση των μη στρατιωτικών δαπανών, για παράδειγμα, στο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε διευκόλυνση αμυντικών εξαγωγών αξίας 50 δισεκατομμυρίων λιρών για να βοηθήσει τις βρετανικές αμυντικές εταιρείες.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ. «Αυξάνουμε τις δαπάνες στο 2,7%, κάτι που μας θέτει σε τροχιά για να φτάσουμε στο 3% στο επόμενο κοινοβούλιο, κάτι που πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα στην επόμενη αναθεώρηση δαπανών».

«Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πέρυσι, δεσμεύτηκα να δαπανήσω το 5% του ΑΕΠ για την ευρύτερη ασφάλειά μας, καλύπτοντας τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια και οι κρίσιμης σημασίας υποδομές, καθώς και η άμυνα. Το σχέδιο αμυντικών επενδύσεων που δημοσιεύθηκε σήμερα μας ανεβάζει στο 4,2%».

Πηγή: skai.gr

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