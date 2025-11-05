Ακόμα και να κατεβάσουν ρολά απειλούν οι αμερικανικοί φαρμακευτικοί γίγαντες στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ συμφωνήσει να πληρώσει περισσότερα για τα φάρμακά τους, προειδοποίησε τους υπουργούς ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γουόρεν Στίβενς, σήμερα Τετάρτη.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις δομές τιμολόγησης των φαρμάκων, ώστε να διασφαλίσει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τις επενδύσεις από αμερικανικές εταιρείες», δήλωσε ο Στίβενς κατά τη διάρκεια συνάντησης επιχειρηματιών του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ στο κεντρικό Λονδίνο, στην οποία παρευρέθηκαν οι Βρετανοί υπουργοί Εμπορίου και Εξωτερικών.

«Εάν δεν γίνουν αλλαγές και μάλιστα γρήγορα, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις όχι μόνο θα ακυρώσουν μελλοντικές επενδύσεις, αλλά θα κλείσουν και τις εγκαταστάσεις τους στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο διπλωμάτης. «Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για μια χώρα που υπερηφανεύεται, δικαίως, για τον τομέα των βιοεπιστημών της».

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την τιμολόγηση των φαρμάκων με την κυβέρνηση Τραμπ και φαρμακευτικές εταιρείες σχετικά με το πόσο πληρώνει η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) για τα προϊόντα τους μέσω του λεγόμενου προγράμματος Εθελοντικού Σχεδίου Τιμολόγησης, Πρόσβασης και Ανάπτυξης (VPAG).

Η Βρετανία έχει προσφερθεί να αυξήσει το όριο στο οποίο το NHS πληρώνει τις εταιρείες για φάρμακα έως και 25%, ωστόσο, τα στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών πιέζουν την κυβέρνηση να προχωρήσει περαιτέρω.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly δήλωσε τη Δευτέρα ότι θέλει να δει περισσότερες αλλαγές στη βρετανική αγορά φαρμάκων.

Το επίκεντρο των συνομιλιών έχει στραφεί στο κυβερνητικό σύστημα «clawback», όπου οι εταιρείες πρέπει να επιστρέψουν μέρος των εσόδων τους εάν το συνολικό ποσό που δαπανά το NHS για φάρμακα υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο. Εκτός εάν οι υπουργοί συμφωνήσουν να αυξήσουν και αυτό το όριο, τυχόν επιπλέον δαπάνες του NHS θα σημαίνουν μεγαλύτερο ποσό clawback για τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Οι συνομιλίες για την τιμολόγηση περιλαμβάνονται στις συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ουάσινγκτον, αφότου ο Στάρμερ σύναψε μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο με τον Τραμπ τον Μάιο, στην οποία υποσχόταν να «βελτιώσει το συνολικό περιβάλλον» για τις φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία.

Οι διαπραγματευτές του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουάσινγκτον και «σημειώνεται πρόοδος σε αυτό κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Στίβενς, προσθέτοντας ότι ελπίζει «ότι αυτό θα αποφέρει κάποια επιτυχία».

Το «κύριο εμπόδιο» για την ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επίσης το υψηλό κόστος ενέργειας, πρόσθεσε. «Εάν δεν υπάρξουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην ενεργειακή πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ως κορυφαίου προορισμού στην παγκόσμια οικονομία είναι ευάλωτη».

