Θανάσης Γκαβός, Λονδίνο

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έρευνα βίντεο με απειλή κατά της ζωής της βασίλισσας Ελισάβετ που φέρεται να συνδέεται με τον 19χρονο που συνελήφθη την ημέρα των Χριστουγέννων στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ έχοντας στην κατοχή του μία βαλλίστρα.

Το βίντεο, που δημοσίευσε η εφημερίδα Sun, δείχνει τον μασκοφόρο να κρατά μία βαλλίστρα και να λέει στην κάμερα ότι θα επιχειρήσει να δολοφονήσει «την Ελισάβετ, βασίλισσα της βασιλικής οικογένειας», σε αποστολή «εκδίκησης».

Ο μασκοφόρος αναφέρεται στη λεγόμενη «σφαγή του Αμριτσάρ», όταν Βρετανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά πλήθους στην ινδική πόλη σκοτώνοντας 379 ανθρώπους.

Το βίντεο, με φίλτρο αλλοίωσης φωνής και παραπομπές στο Star Wars, αναρτήθηκε από τον χρήστη Τζασουάντ Σινγκ Τσαΐλ στο Snapchat το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων, 24 λεπτά πριν από τη σύλληψη του 19χρονου.

Jaswant Singh Chail is the nutter arrested at Windsor Castle armed with a crossbow.



He said he planned to assassinate the Queen in revenge for 1919 Amritsar massacre & also for people discriminated against because of their race. https://t.co/S9BqBcGa2g pic.twitter.com/erMnO1Org0