Ο πράκτορας των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών Κλιντ Χιλ ήταν υπεύθυνος για την προστασία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Ζακλίν Κένεντι (Τζάκι) μετά την εκλογή του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.

Από το 1960 έως το 1964 ήταν δίπλα της σε κάθε δημόσια εμφάνιση και ήταν μαζί της εκείνη τη μοιραία μέρα του Νοέμβρη στο Ντάλας - όταν πήδηξε στο πίσω μέρος του ανοιχτού αυτοκινήτου μπροστά από την Τζάκι.

Αποσύρθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες το 1975 και από τότε έγινε συγγραφέας και δημόσιος ομιλητής.

Άρχισε να γράφει το πιο πρόσφατο βιβλίο του «My Travels With Mrs. Kennedy» όταν ανακάλυψε ξανά ένα ξεχασμένο μπαούλο στο υπόγειό του, γεμάτο με γράμματα, φωτογραφίες και αναμνηστικά από τα ταξίδια του με την Ζακλίν Κένεντι στην Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Το βιβλίο θα εκδοθεί στις 11 Οκτωβρίου και για το εξώφυλλό του επιλέχθηκε φωτογραφία της Κένεντι σε γιοτ στην ακτή του Αμάλφι, από τον φακό του φωτογράφου των διάσημων, Μαρκ Σο.

Ο Χιλ συνέγραψε με τη σύζυγό του, Λίζα Μακ Κάμπιν Χιλ το βιβλίο, το οποίο θα περιλαμβάνει περισσότερες από 200 σπάνιες φωτογραφίες, μαζί με τις προσωπικές αναμνήσεις του πράκτορα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών από τα ταξίδια τους.

«Όταν ταξιδεύετε με κάποιον, βιώνετε πράγματα που δεν μπορούν να εκτιμηθούν πλήρως από όποιον δεν ήταν εκεί» εξήγησε ο Χιλ στην περιγραφή του βιβλίου.

«Το βιβλίο σας μεταφέρει σε αυτό το ταξίδι, πίσω σε εκείνη την εποχή με τα μάτια του Κλιντ και της Κένεντι» αναφέρει η ΜακΚάμπιν Χιλ.

«Είναι πολύ συγκινητικό. Παρέχει ιστορία, αλλά δείχνει επίσης πόσο σπουδαία πρέσβειρα ήταν ως πρώτη κυρία για την Αμερική. Και υπάρχει η πολύ γλυκιά ιστορία της υπέροχης σχέσης που είχαν αυτή και ο Κλιντ. Νιώθεις τη μαγεία και τον δεσμό που αναπτύσσεται σε αυτά τα ταξίδια» σημειώνει.

«Στον Λευκό Οίκο ήταν πιο κουμπωμένη. Αλλά μόλις ξεφεύγαμε, ήταν πιο ανοιχτή, ανέμελη, απολάμβανε τη ζωή» δήλωσε ο συγγραφέας του βιβλίου στο «People».

Ο Χιλ εχει γράψει στο παρελθόν άλλα δύο βιβλία: «Mrs. Kennedy and Me» που εκδόθηκε το 2012 και «Five Presidents: My Extraordinary Journey with Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, and Ford», που κυκλοφόρησε το 2017.

Ο Χιλ θα μνημονεύεται για πάντα ως ο πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών που προσπάθησε να σώσει τη ζωή του Τζον. Φ. Κένεντι.

Σε ηλικία 90 ετών, είναι ο τελευταίος επιζών που βρισκόταν στην προεδρική λιμουζίνα του Κένεντι εκείνη την ημέρα, μετά και τον θάνατο της Νέλι Κόναλι, πρώην πρώτης κυρίας του Τέξας, το 2006.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

