Τελευταία αστεία, πριν σβήσουν τα φώτα: απόψε το βράδυ ρίχνει αυλαία το The Late Show που παρουσιάζει στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ο κωμικός ηθοποιός και παραγωγός Στίβεν Κόλμπερτ, ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), γεγονός που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη «σταυροφορία» του τελευταίου εναντίον των διαφωνούντων στα μέσα ενημέρωσης.

Το τέλος της εκπομπής, που μετρά 33 χρόνια ζωής, είχε γίνει από το περασμένο καλοκαίρι, αφού ο παρουσιαστής χαρακτήρισε «μεγάλη δωροδοκία» τη συμφωνία αποζημίωσης, ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων, που σύναψε η μητρική εταιρεία του δικτύου, η Paramount, με τον Ντόναλντ Τραμπ, για το υποτιθέμενο μοντάζ μιας συνέντευξης της αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές, της Κάμαλα Χάρις.

Το CBS επιμένει ότι η απόφαση να κοπεί το The Late Show ήταν καθαρά οικονομική και δεν είχε σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να λάβει την έγκριση της κυβέρνησης για τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media, μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκ. δολαρίων. Η εκπομπή αυτήν ήταν πρώτη σε τηλεθέαση στη συγκεκριμένη ζώνη.

Πολλοί ωστόσο ήταν εκείνοι –αρχής γενομένης από τον ίδιο τον 62χρονο παρουσιαστή– που είδαν πίσω από την απόφαση τον Τραμπ, ο οποίος έχει κηρύξει πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά απέναντί του. Μάλιστα, είχε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το CBS ήταν «εκτός ελέγχου» και χαρακτήριζε «αξιοθρήνητο ναυάγιο» τον Κόλμπερτ, ζητώντας να «τεθεί εκτός λειτουργίας».

Στην πορεία, μια δημοσιογράφος που θεωρείται προσκείμενη στη δεξιά, η Μπάρι Γουάις, ανέλαβε επικεφαλής του CBS News και ξεκίνησε την αναδιάρθρωση των ομάδων του.

Όπως και οι συνάδελφοί του σε άλλα, παρόμοια «νυχτερινά σόου», ο Κόλμπερτ αποδοκίμαζε ανοιχτά τον Τραμπ στις εκπομπές του. Τις τελευταίες εβδομάδες από το πλατώ της εκπομπής πέρασαν πολλοί διάσημοι προσκεκλημένοι: ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο ηθοποιός Τομ Χανκς, η παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ.

Την περασμένη εβδομάδα δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν συνάδελφοι και ανταγωνιστές από άλλα τηλεοπτικά δίκτυα (Τζίμι Κίμελ, Σεθ Μάγιερς, Τζον Όλιβερ και Τζίμι Φάλον) πήγαν να τον τιμήσουν και να του εκφράσουν την υποστήριξή τους.

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ είχε κοπεί προσωρινά τον Σεπτέμβριο του 2025 από το κανάλι ABC μετά τη θύελλα αντιδράσεων των Ρεπουμπλικανών για ένα σχόλιο που έκανε αναφορικά με τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξεκίνησε την καριέρα του από το θέατρο αυτοσχεδιασμού. Άρχισε να εργάζεται στην τηλεόραση το 1995 και το 1997 εντάχθηκε στο Daily Show του Τζον Στιούαρτ, στον ρόλο ενός αντιδραστικού, στενόμυαλου ανταποκριτή. Με αυτόν τον χαρακτήρα ξεκίνησε τη δική του εκπομπή, το The Colbert Report, το 2005 και δέκα χρόνια αργότερα ανέλαβε παρουσιαστής του περίβλεπτου Late Show.

Το τέλος της εκπομπής δεν σημαίνει και το τέλος της καριέρας του: ο Κόλμπερτ άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αναλάβει την παρουσίαση κάποιου άλλου σόου, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα γράψει, σε συνεργασία με τον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον, το σενάριο μιας νέας ταινίας που θα βασίζεται στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Για την τελευταία του εκπομπή, που θα μαγνητοσκοπηθεί το απόγευμα στο Ed Sullivan Theater της Νέας Υόρκης, στο Μπρόντγουεϊ, ο κατάλογος των καλεσμένων έμεινε επτασφράγιστο μυστικό.

Την Τετάρτη, στην προτελευταία εκπομπή, ο τραγουδιστής Μπρους Σπρίνγκστιν του εξέφρασε την υποστήριξή του. «Είσαι ο πρώτος άνθρωπος στις ΗΠΑ που χάνει την εκπομπή του επειδή έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πλάκα», είπε ο καταξιωμένος μουσικός ο οποίος στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το Streets of Minneapolis, το τραγούδι που έγραψε για να καταγγείλει τις μεθόδους της αστυνομίας μετανάστευσης.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κόλμπερτ φιλοξένησε στο στούντιο τον πρώην παρουσιαστή και δημιουργό της εκπομπής, τον Ντέιβιντ Λέτερμαν, τον οποίο διαδέχτηκε το 2015. «Μπορείς να στερήσεις από έναν άνθρωπο την εκπομπή του. Αλλά δεν μπορείς να του στερήσεις τη φωνή του», είπε ο Λέτερμαν.

Πηγή: skai.gr

