Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και 13 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν κατέρρευσε ένα μηχάνημα του λούνα παρκ στην Ινδία.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της αστυνομίας σύμφωνα με το indianexpress.com, περίπου 20 άτομα επέβαιναν στο μηχάνημα όταν αυτό κατέρρευσε. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ορισμένοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα τη στιγμή της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τις αρχές, τμήμα της κατασκευής τον καταπλάκωσε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά του υπεύθυνου χειριστή του μηχανήματος.

