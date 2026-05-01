Μετωπική σύγκρουση Τραμπ-Μερτς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εντείνεται το ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς και του Ντόναλντ Τραμπ με σοβαρές αλληλοκατηγορίες.

Η ένταση ξεκίνησε από τη δήλωση του Γερμανού καγκελαρίου για «ταπείνωση των ΗΠΑ από το Ιράν» και την έλλειψη στρατηγικής εξόδου της Ουάσινγκτον.

Υπήρξαν απειλές για απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία και πρωτοφανείς λεκτικές επιθέσεις, ενώ η γερμανική πλευρά προσπάθησε ανεπιτυχώς να κατευνάσει την κατάσταση.

Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Βαθαίνει το ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ–Γερμανίας, μετά τις αλλεπάλληλες δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς και του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, στον απόηχο σοβαρών εκατέρωθεν κατηγοριών.



Η ένταση ξεκίνησε από δήλωση του Γερμανού καγκελαρίου, ο οποίος έκανε λόγο για «ταπείνωση των ΗΠΑ από το Ιράν», σε εκδήλωση με μαθητές την περασμένη Δευτέρα, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχουν «προφανώς καμία απολύτως στρατηγική εξόδου».



Όπως είπε, το πρόβλημα με αντίστοιχες στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι το πώς κανείς εισέρχεται σε αυτές, αλλά πώς εξέρχεται. «Το είδαμε πολύ οδυνhρά στο Αφγανιστάν επί μöiα εικοσαετία. Το είδαμε και στο Ιράν».



Έκτοτε ακολούθησε καταιγισμός δηλώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε δηκτικά μέσω Truth Social, υποστηρίζοντας ότι «ο καγκελάριος δεν έχει ιδέα για τι μιλάει» και ότι «δεν είναι τυχαίο πως η Γερμανία τα πηγαίνει τόσο άσχημα στην οικονομία και αλλού».



Ο Φρίντριχ Μερτς επανήλθε, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Γερμανίας και ΗΠΑ παραμένουν καλές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «στη Γερμανία και την Ευρώπη υποφέρουμε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ».



Η λεκτική κλιμάκωση, που αποτυπώνει το τεταμένο κλίμα μεταξύ Βερολίνου και Ουάσιγκτον μετά τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, δεν σταμάτησε εκεί. Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στον «αναποτελεσματικό καγκελάριο» Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας για «μια διαλυμένη χώρα», τη Γερμανία, ειδικά στον τομέα της ενέργειας και της μετανάστευσης .

Πιθανή μείωση των Αμερικανών στρατιωτών

Όπως δήλωσε, το Βερολίνο θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο Ουκρανικό, όπου -κατά τον ίδιο- δεν έχει επιτύχει ουσιαστικά αποτελέσματα, και όχι στον πόλεμο με το Ιράν, «εμποδίζοντας όσους προσπαθούν να εξαλείψουν την πυρηνική απειλή της Τεχεράνης για να κάνουν τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας, ένα ασφaλέστερο μέρος».



Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με μερική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, λέγοντας ότι αναμένεται σχετική απόφαση σύντομα. Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 39.000 στρατιώτες στη Γερμανία, σχεδόν τους μισούς από όσους σταθμεύουν συνολικά στην Ευρώπη, ενώ μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές βάσεις τους παγκοσμίως βρίσκεται στο Ράμσταϊν, το οποίο παίζει κρίσιμο ρόλο τόσο για το Ουκρανικό όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Βάντεφουλ: Η Γερμανία είναι προετοιμασμένη

Ο Φρίντριχ Μερτς απάντησε εμφανιζόμενος με στρατιωτική περιβολή σε βάση στο Μίνστερ, παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων, επιδιώκοντας να υπογραμμίσει τους στενούς αμυντικούς δεσμούς ΗΠΑ και Γερμανίας. Όπως δήλωσε, η συνεργασία των δύο χωρών είναι «προς αμοιβαίο όφελος, στο πλαίσιο μιας βαθιάς διατλαντικής συνεργασίας».



Την ίδια ώρα, ο Γερμανός υπουργός Eξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, παραδέχθηκε από το Μαρόκο ότι η Γερμανία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Όπως ανέφερε, το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους νατοϊκούς συμμάχους και αναμένει τις τελικές αποφάσεις από την πλευρά των ΗΠΑ. «Πρέπει να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες και να επωμιστούμε μεγαλύτερο βάρος», όπως είπε.



«Ψυχραιμία» συνέστησε από την πλευρά του ο Βαυαρός πρωθυπουργός και επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών, Μάρκους Ζέντερ. Μιλώντας στην Bild δήλωσε: «Ελπίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να ενεργεί προς όφελος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και θα ενισχύσει την παρουσία του στη Γερμανία. Ευχή μου: όλοι να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αισθάνονται πολύ καλά στη Γερμανία».

Πηγή: Deutsche Welle

