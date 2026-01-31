Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε σχεδιάσει να μοιράσει την τεράστια περιουσία του σε φίλους, μέλη της οικογένειάς του, υπαλλήλους και στενούς συνεργάτες του μετά τον θάνατό του, σύμφωνα με τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η συμφωνία του trust του Έπσταϊν, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως σήμερα, περιγράφει πώς περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με ακίνητα που κατείχε σε διάφορα σημεία του κόσμου, θα διανέμονταν σε τουλάχιστον 44 δικαιούχους μετά τον θάνατό του.

Ο Έπσταϊν υπέγραψε τη διαθήκη στις 8 Αυγούστου 2019, μόλις δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν, όπου κρατούνταν.

It was Karyna Shuliak he called, Epstein’s then girlfriend from Belarus. https://t.co/yWTNYkhBBp — Ekin Erkan (@EkinErkan0) June 3, 2023

Το έγγραφο φέρει στη συνέχεια την υπογραφή του επί χρόνια δικηγόρου του, Ντάρεν Ίνταϊκ, οκτώ ημέρες μετά τον θάνατό του, στις 18 Αυγούστου 2019, ενώ την επόμενη ημέρα υπέγραψε και ο λογιστής του, Ρίτσαρντ Καν.

Παρότι το σχέδιο προέβλεπε τη διανομή περίπου 288 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ακινήτων στο εξωτερικό, ό,τι έχει απομείνει σήμερα από την περιουσία του Έπσταϊν δεν επαρκεί για να υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο δημόσιο οικονομικό απολογισμό της περιουσίας του, που κατατέθηκε στα δικαστήρια των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται πλέον σε περίπου 127 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία παραμένουν δεσμευμένα σε δικαστική εκκρεμότητα.

Στην τελευταία γνωστή σύντροφό του, Καρίνα Σούλιακ, ο Έπσταϊν άφηνε κληρονομιά 50 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη συμφωνία. Παράλληλα, σχεδίαζε να της μεταβιβάσει το τεράστιο ράντσο Zorro στο Νέο Μεξικό, το διάσημο ακίνητό του στο Little Saint James, καθώς και την ιδιοκτησία του στο Great Saint James.

Στη διαθήκη περιλαμβάνονταν επίσης το διαμέρισμά του σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Παρισιού, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, η κατοικία του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, αλλά και το περιβόητο αρχοντικό του στο πολυτελές Upper East Side του Μανχάταν.

Η Σούλιακ θα λάμβανε επίσης μεγάλο μέρος από τη συλλογή διαμαντιών του Έπσταϊν. Ανάμεσά τους, ένα δαχτυλίδι σχεδόν 33 καρατίων, το οποίο περιγράφεται με εξαιρετική λεπτομέρεια στη συμφωνία. Σε χειρόγραφες σημειώσεις με μπλε μελάνι στο περιθώριο του εγγράφου, ο ίδιος ο Έπσταϊν αναφέρει ότι της το είχε χαρίσει «με πρόθεση γάμου».

Το δαχτυλίδι περιγράφεται ως ένα κόσμημα «διακοσμημένο με ένα ορθογώνιο διαμάντι κοπής emerald, βάρους περίπου 32,73 καρατίων, πλαισιωμένο από διαμάντια κοπής baguette, τοποθετημένα σε πλατίνα». Στη Σούλιακ προοριζόταν επίσης να δοθούν «όλα τα υπόλοιπα διαμάντια» του Έπσταϊν, τα οποία ο ίδιος απαριθμούσε σε 48.

Στον επί χρόνια δικηγόρο του, Ντάρεν Ίνταϊκ, και στον λογιστή του, Ρίτσαρντ Καν, οι οποίοι ήταν και οι συνδιαχειριστές της διαθήκης, ο Έπσταϊν σκόπευε να αφήσει 50 και 25 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Η στενή του συνεργάτιδα, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει σήμερα ποινή κάθειρξης 20 ετών για σεξουαλική διακίνηση, προβλεπόταν να λάβει 10 εκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο ποσό, 10 εκατομμύρια δολάρια, θα λάμβαναν τόσο ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν, όσο και ο επί χρόνια πιλότος του, Λάρι Βισόσκι.

Ονόματα και άλλων δικαιούχων παραμένουν καλυμμένα στα έγγραφα και αναφέρονται μόνο ως «εκείνες», με ποσά αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων για την κάθε γυναίκα. Επιπλέον, προβλεπόταν η διανομή αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων και σε διάφορους εργαζόμενους του Έπσταϊν, ξεχωριστά για τον καθένα.



