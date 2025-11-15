«Θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν κι άλλες χώρες», επανέλαβε ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ θα διεξάγουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν κι άλλες χώρες, δήλωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέφυγε να διευκρινίσει εάν τα σχέδια περιλαμβάνουν πυροδότηση πυρηνικής κεφαλής.

«Δεν θέλω να σας μιλήσω για αυτό. Αλλά θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν κι άλλες χώρες», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) σε πτήση με προορισμό το Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Τραμπ: «Δεν είχα άλλη επιλογή!»

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά ύστερα από 33 χρόνια. Είχε κάνει αυτήν την αιφνιδιαστική ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, καθ’ οδόν για τη συνάντηση με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», είχε αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογράμμισε.

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», είχε γράψει μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στα τέλη Οκτωβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η χώρα του θα ξαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές, ωστόσο δεν απάντησε ευθέως όταν ρωτήθηκε αν αυτές θα περιλαμβάνουν και τις «παραδοσιακές» υπόγειες δοκιμές που συνηθίζονταν την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

«Θα το μάθετε πολύ σύντομα, θα κάνουμε κάποιες δοκιμές» είπε στους δημοσιογράφους. «Εφόσον το κάνουν, θα το κάνουμε και εμείς», είπε.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές με εκρήξεις πυρηνικών όπλων ή σε δοκιμές πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καμία άλλη πυρηνική δύναμη, εξαιρουμένης της Βόρειας Κορέας, δεν έχει κάνει δοκιμές πυρηνικών όπλων εδώ και 25 χρόνια. Η τελευταία δοκιμή της Βόρειας Κορέας ανάγεται στο 2017.

Πούτιν: «Θα το κάνει και η Ρωσία»

Μία μόλις ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η δοκιμή ενός πυρηνοκίνητου πυραύλου και μιας πυρηνοκίνητης τορπίλης από τη Ρωσία δεν ήταν δοκιμές πυρηνικών όπλων, ωστόσο επισήμανε ότι η Μόσχα θα ακολουθήσει το παράδειγμα εάν το κάνει η Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα δοκιμάσει πυρηνικά όπλα, τότε θα το κάνει και η Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε την επιτυχή δοκιμή του πυρηνοκίνητου υποβρύχιου drone «Poseidon» στις 28 Οκτωβρίου ενώ στις 21 Οκτωβρίου εκτόξευσε και τον νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik.

