«Σύζυγοι του πεδίου»: Ρωσίδα νοσοκόμα καταγγέλλει βιασμούς από αξιωματικούς στα μέτωπα της Ουκρανίας 

Σοκαρίστηκες καταγγελίες για βιασμούς και κακοποίηση πολλών γυναικών που στάλθηκαν στο μέτωπο της Ουκρανίας ως ιατρικό προσωπικό και νοσοκόμες από ανωτέρους τους, Ρώσους αξιωματούχους του στρατού φέρνει στο φως η New York Post και άλλα ξένα μέσα.

Μία από αυτές τις γυναίκες, η Μαργαρίτα, περιέγραψε πώς οι Ρώσοι στρατιωτικοί υποχρέωναν τις γυναίκες γιατρούς και νοσηλεύτριες να γίνουν «σύζυγοι πεδίου» – να τους υπηρετούν δλδ σεξουαλικά - και όσες αρνούνται αντιμετώπιζαν φρικτή κακομεταχείριση.

Η ίδια, επειδή στην εκπαίδευση είχε αρνηθεί τις πιεστικές προτάσεις ενός συνταγματάρχη, υποχρεώθηκε να κοιμάται έξω από την μονάδα της, στην άκρη ενός δρόμους υπό συνθήκες πολικού ψύχους. Τελικά, επειδή δεν υπέκυψε, στάλθηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου ως αντίποινα.

Η Μαργαρίτα αναφέρει σοκαριστικά περιστατικά όπως όταν ένας αξιωματικός, όντας μεθυσμένος, πυροβόλησε τη «σύζυγο του σεξ» του, μια γιατρό που ονομαζόταν Σβετλάνα, την οποία άφησε ανάπηρη. Πριν από αυτό, συνήθιζε με την χτυπάει, ακόμα και δημοσίως.

Νωρίτερα, επειδή φοβόταν ότι θα γύριζε από το μέτωπο έγκυος, η Σβετλάνα, η οποία ήταν παντρεμένη, τηλεφώνησε στον σύζυγό της και τους εξομολογήθηκε τι συμβαίνει στη διμοιρία της και την σεξουαλική κακοποίηση από τον αξιωματικό.

