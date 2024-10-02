Μια αμερικανική βόμβα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που είχε θαφτεί στο ιαπωνικό αεροδρόμιο Miyazaki εξερράγη ξαφνικά σήμερα Τετάρτη, προκαλώντας έναν μεγάλο κρατήρα σε τροχόδρομο και την ακύρωση περισσότερων από 80 πτήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τραυματισμός, όπως δήλωσαν Ιάπωνες αξιωματούχοι.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Ξηράς και Μεταφορών δήλωσαν ότι δεν υπήρχε αεροσκάφος κοντά όταν η βόμβα εξερράγη στο αεροδρόμιο στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια έρευνα από τις δυνάμεις αυτοάμυνας και την αστυνομία επιβεβαίωσαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αμερικανική βόμβα 500 λιβρών και δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος.

Ένα βίντεο που καταγράφηκε από μια γειτονική σχολή αεροπορίας έδειξε την έκρηξη να εκτοξεύει κομμάτια ασφάλτου στον αέρα σαν σιντριβάνι.

Βίντεο που μεταδόθηκαν στην ιαπωνική τηλεόραση έδειξαν να δημιουργείται ένας κρατήρας στον τροχόδρομο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμέτρου περίπου 7 μέτρων και βάθους 1 μέτρου.

Ο επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Yoshimasa Hayashi, δήλωσε ότι περισσότερες από 80 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο, το οποίο ελπίζει να επαναλειτουργήσει το πρωί της Πέμπτης.

