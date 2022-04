«Η ιστορία δε θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ που επισκέφτηκε σήμερα την πόλη Μποροντιάνκα στα περίχωρα του Κιέβου.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει: «Στην Μποροντιάνκα, όπως και στη Μπούκα και σε τόσες άλλες πόλεις της Ουκρανίας, η ιστορία δε θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εδώ. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έφτασε στο Κίεβο σήμερα το πρωί, όπου τον υποδέχθηκε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Όλγκα Στεφανίσινα, ενώ αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Απριλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνοδευόμενη από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, επισκέφθηκαν την Μπούκα- την πόλη που έχει γίνει σύμβολο των φρικαλεοτήτων των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

In Borodyanka.



Like Bucha and too many other towns in #Ukraine



History will not forget the war crimes that have been committed here.



There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe