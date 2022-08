Σαουδική Αραβία: Γυναίκα καταδικάστηκε σε 34 χρόνια κάθειρξης για σχόλια κατά της κυβέρνησης μέσω Twitter

Υπήκοος της Σαουδικής Αραβίας η οποία καταδικάστηκε πρόσφατα να εκτίσει 34 χρόνια κάθειρξη επειδή προέβαινε μέσω Twitter σε επικριτικά σχόλια για την κυβέρνηση του βασιλείου γνώριζε πως υπήρχε κόσμος που ενημέρωνε καταλεπτώς τον κρατικό μηχανισμό για κάθε δραστηριότητά της, αλλά δεν είχε πάρει την απειλή «στα σοβαρά», δήλωσε χθες φιλικό της πρόσωπο.

Salma al-Shehab is a courageous women's rights defender & beloved wife and mother who was sentenced to 34 years in jail plus a 34-year travel ban for tweets calling for basic human rights.



