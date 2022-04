Ένας οδηγός σκοτώθηκε όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι νωρίς σήμερα το πρωί, αναφέρει η αστυνομία της ρουμανικής πρωτεύουσας σε ανακοίνωσή της.

Βίντεο που καταγράφηκε προτού φτάσουν οι πυροσβέστες στο σημείο δείχνει το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες καθώς εξακολουθούσε να βρίσκεται σφηνωμένο στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για δυστύχημα ή για εσκεμμένη ενέργεια.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU