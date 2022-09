Ρωσία: Οι επιστρατευμένοι ρώσοι έφεδροι ξεκίνησαν την εκπαίδευση

Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη πως οι επιστρατευμένοι έφεδροι έχουν αρχίσει να εκπαιδεύονται σε όλη τη Ρωσία, σε περιοχές στις οποίες περιλαμβάνονται η περιφέρεια του Ροστόφ στα σύνορα με την Ουκρανία και η ουκρανική χερσόνησος της Κριμαίας που κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις το 2014.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στο κανάλι του στο Telegram πως άρχισε επίσης εκπαίδευση στο θύλακα του Καλίνινγκραντ, ο οποίος συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία, αμφότερες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Στο Ροστόφ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν πριν εισβάλουν στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία, το υπουργείο ανακοίνωσε πως «παρασχέθηκε ήδη σε όλο το προσωπικό ο απαραίτητος ρουχισμός, έλαβαν όπλα και άρχισαν την εκπαίδευση με πυρά».

Reservists in the far east territory of Kamchatka boarded buses to fight after a rifle ceremony as loved ones wept. Here are scenes from Russia's first wartime mobilization since World War Two https://t.co/WHU9lUv4NQ pic.twitter.com/ngIVDGBeLK