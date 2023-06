Η Ουκρανία βομβάρδισε το Μπερντιάνσκ, αναφορές για εννέα τραυματίες - Δείτε βίντεο

Αξιωματούχος που διορίστηκε από τη Ρωσία στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα Παρασκευή πως οι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν την υπό ρωσική κατοχή πόλη-λιμάνι Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα και πως έχει αναφερθεί ο τραυματισμός εννέα ανθρώπων.

"Οι πληροφορίες για τις απώλειες αποσαφηνίζονται", δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος, ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Ανήρτησε βίντεο που φαίνεται να δείχνει μεγάλο σύννεφο γκρίζου καπνού να υψώνεται από σημείο κοντά στην περιοχή του λιμανιού.

Another video of the hit in Berdiansk port, the narrator says that something has also hit the spit, pointing camera towards the Obitochna Kosa sand spit to the west of the city



