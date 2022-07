Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός από την αιματηρή δράση ενός άντρα, ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης Λάνγκλεϊ, στον Καναδά και πυροβολούσε άστεγους.

Ο ύποπτος δράστης συνελήφθη από την καναδική αστυνομία και οδηγήθηκε για ανάκριση. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι είναι ο μοναδικός ύποπτος και ότι δεν αναζητείται άλλο άτομο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε νωρίτερα ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη. Στο στόχαστρο του δράστη ήταν άστεγοι που κοιμόντουσαν στους δρόμους, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος που ώθησε τον δράστη στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για πολλαπλούς πυροβολισμούς στο κεντρικό σημείο της πόλης, στη Βρετανική Κολουμπια. Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός υπόπτου.

Ο ύποπτος είναι λευκός άνδρας με σκούρα μαλλιά, ο οποίος φορούσε ένα καφέ τζάκετ.

Η αστυνομία έστειλε αμέσως μήνυμα στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, προκειμένου να είναι ασφαλείς για όση ώρα διεξάγεται έρευνα.

Στο σημείο σηκώθηκαν ελικόπτερα για τον εντοπισμό του δράστη και τον συντονισμό των δυνάμεων της αστυνομίας. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας ύποπτος.

Multiple helicopters now on the scene above my house in Langley, BC looking for active shooter(s) from this morning’s incidents. pic.twitter.com/F5SB8v5jRM