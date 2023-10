Πούτιν: Η Ισραηλινό-Παλαιστινιακή διένεξη έδειξε ότι απέτυχε η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Κόσμος 16:11, 10.10.2023 linkedin

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αγνόησαν τα συμφέροντα των Παλαιστινίων, περιλαμβανομένης της ανάγκης ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας