«Εσύ δεν είσαι κούκλα σε βιτρίνα»: 22χρονος κλέφτης στην Πολωνία παρίστανε το έκθεμα για μην τον συλλάβουν- Δείτε φωτογραφία

Ένας νεαρός συνελήφθη στη Βαρσοβία επειδή παρίστανε ότι ήταν… κούκλα βιτρίνας για να κλέβει καταστήματα σε ένα εμπορικό κέντρο.

A man has been accused of posing as a mannequin in a Warsaw shop window to steal jewellery after closing time. The 22-year-old was pictured standing still and holding a bag in a window of the store, which police have not named #Poland https://t.co/sPP3y1g19s