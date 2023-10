«Έρχονται ρουκέτες!»: Δημοσιογράφος του BBC τρέχει να κρυφτεί σε ζωντανή μετάδοση – Βίντεο

Στιγμές πανικού έζησαν η ανταποκρίτρια του BBC στο Ισραήλ Λιζ Ντουσέτ και οι συνεργάτες της όταν ακούστηκαν οι ισραηλινές σειρήνες για εκτόξευση πυραύλων. Η Ντουσέτ βρισκόταν εκείνη την ώρα σε ζωντανή σύνδεση με το βρετανικό δίκτυο.

Την ώρα που δίνει την ανταπόκρισή της η δημοσιογράφος μια φωνή ακούγεται να λέει «ρουκέτες». «Πάμε, πάμε, πάμε» φωνάζει ο άγνωστος άνδρας. «Έρχονται ρουκέτες» αναφέρει πανικόβλητη η Ντουσέτ, ψάχνοντας για καταφύγιο.

The BBC’s Lyse Doucet just now abandoning her broadcast from Southern Israel during a suspected rocket attack pic.twitter.com/0udC1SvguS