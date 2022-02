Επελαύνουν οι ρωσικές δυνάμεις στο κέντρο του Κιέβου, όπως αναφέρουν ανταποκριτές και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πολεμικού ανταποκριτή Nolan Peterson στο twitter, γίνεται ανταλλαγή πυροβολισμών σε κεντρικό σημείο της ουκρανικής πρωτεύουσας ενώ επισημαίνεται πως τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εισβάλει στην πόλη.

Το Spectator Index μεταδίδει αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στα κυβερνητικά κτήρια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Λίγο νωρίτερα, το γαλλικό πρακτορείο μετέδιδε πως μάχες μαίνονται σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, ενώ ακούγονται ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις.

Gunfire in central Kyiv. Very tense moments. Russians are in the city.