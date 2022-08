Παλαιστίνη: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα – Νεκρός ηγετικό στέλεχος της Ισλαμικής Τζιχάντ - Βίντεο

Βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσε σήμερα Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός, με στόχο την ένοπλη οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία από την πλευρά της κατηγόρησε το εβραϊκό κράτος ότι θέλει να «ξεκινήσει έναν πόλεμο» εναντίον του παλαιστινιακού λαού.

Ο ισραηλινός στρατός «βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας» και αυτή η επιχείρηση στοχεύει την οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, ανέφερε σε ανακοινώσεις του ο στρατός.

Ο Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης σκοτώθηκε σε ένα από αυτά τα πλήγματα.

«Ο εχθρός έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο εναντίον του λαού μας και πρέπει να υπερασπιστούμε συλλογικά τους εαυτούς μας και τον λαό μας, δεν θα επιτρέψουμε στις πολιτικές του εχθρού μας να υπονομεύσουν την αντίστασή μας», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Ισλαμική Τζιχάντ.

Αρκετοί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε επιδρομές στο Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες και παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν πολλά πλήγματα, συμπεριλαμβανομένου ενός στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

New Video: IDF of strike which killed Palestinian Islamic Jihad military commander in northern Gaza Tayseer al-Jabari pic.twitter.com/M5ut1zmcTQ