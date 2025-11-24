Πακιστάν: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε επίθεση καμικάζι εναντίον δυνάμεων ασφάλειας των συνόρων

Ένοπλοι επιτέθηκαν σε αρχηγείο σώματος ασφάλειας των συνόρων στην πόλη Πεσάβαρ του Πακιστάν (βορειοδυτικά), ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, το αρχηγείο υπέστη επίσης επίθεση από δυο βομβιστές καμικάζι και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του στρατού, απέκλεισαν την περιοχή και χειρίζονται με μεγάλη προσοχή την κατάσταση καθώς «υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν ακόμη τρομοκράτες μέσα στο αρχηγείο» της συνοριοφυλακής, ανέφερε αξιωματούχος.

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.