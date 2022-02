Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πακέτο μέτρων για να απαντήσει στην απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να προχωρήσει στην αναγνώριση των μη κυβερνητικά ελεγχόμενων περιοχών των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ της Ουκρανίας ως ανεξάρτητες οντότητες, καθώς και στην επακόλουθη απόφαση για αποστολή ρωσικών στρατευμάτων σε αυτές τις περιοχές.

«Τέτοιες αποφάσεις είναι παράνομες και απαράδεκτες. Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας και κλιμακώνουν περαιτέρω την κρίση» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Το πακέτο που συμφωνήθηκε σήμερα περιλαμβάνει:

- Στοχευμένα περιοριστικά μέτρα

Εντός του υφιστάμενου πλαισίου για τις κυρώσεις, η ΕΕ θα επεκτείνει τα περιοριστικά μέτρα για να καλύψει και τα 351 μέλη της Ρωσικής Κρατικής Δούμας, που ψήφισαν στις 15 Φεβρουαρίου υπέρ της έκκλησης προς τον Πρόεδρο Πούτιν να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των αυτοαποκαλούμενων «δημοκρατιών» του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ.

Επιπλέον, θα επιβληθούν στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε επιπλέον 27 άτομα και οντότητες υψηλού προφίλ, που διαδραμάτισαν ρόλο στην υπονόμευση ή την απειλή της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Αυτά περιλαμβάνουν φορείς λήψης αποφάσεων, όπως μέλη της κυβέρνησης, που συμμετείχαν στις παράνομες αποφάσεις, τράπεζες και επιχειρηματίες/ολιγάρχες που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλικά τις ρωσικές δραστηριότητες στα εδάφη του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ ή επωφελούνται από αυτές, ανώτερους στρατιωτικούς, που έπαιξαν ρόλο στις ενέργειες εισβολής και αποσταθεροποίησης και άτομα που είχαν ηγετικό ρόλο στον πόλεμο παραπληροφόρησης κατά της Ουκρανίας.

