Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Βουδαπέστης ανάβει μόνο όταν πολίτες κάνουν... ποδήλατο - Δείτε βίντεο

Καθώς η ενεργιακή κρίση έχει «χτυπήσει» όλες τις χώρες, ο πλανήτης ετοιμάζεται για μια πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον εορταστική περίοδο. Ο δήμαρχος της Βουδαπέστης βρήκε μια εναλλακτική λύση έτσι ώστε να μην κάνουν σκοτεινά Χριστούγεννα. Ωστόσο οι πολίτες πρέπει πρώτα να «ιδρώσουν» για να το πετύχουν αυτό.

Περαστικοί που ποδηλατούν σ' ένα στατικό ποδήλατο εξαφαλίζουν το ρεύμα για να ανάβουν τα φώτα στην εγκατάσταση που έχει στηθεί εν είδει χριστουγεννιάτικου δένδρου στη Βουδαπέστη, καθώς ο δήμαρχος εφαρμόζει αειφόρα τεχνολογία για τις φετινές γιορτές περιορίζοντας το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας.

