Ουγγαρία: Κατηγορεί δημοσιογράφο για κατασκοπεία υπέρ της Ουκρανίας

Οι ουγγρικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι ξεκίνησαν έρευνα εις βάρος ενός δημοσιογράφου με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Ουκρανίας, εν μέσω μιας ολοένα και πιο οξυμένης προεκλογικής εκστρατείας - κατηγορίες τις οποίες ο ρεπόρτερ απέρριψε.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, αγωνίζεται να παρατείνει τη 16ετή θητεία του αντιμετωπίζοντας μια πρωτοφανή πρόκληση από ένα κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης.

Την Πέμπτη, ο προσωπάρχης του Όρμπαν δήλωσε σε ενημέρωση ότι ο δημοσιογράφος Szabolcs Panyi, ο οποίος ερευνούσε τους δεσμούς της κυβέρνησης με τη Μόσχα, ήταν κατάσκοπος που εργαζόταν για την Ουκρανία.

«Όλο και περισσότεροι Ουκρανοί κατάσκοποι αποκαλύπτονται στη χώρα. Ο πρώτος από αυτούς είναι ο Szabolcs Panyi, ο οποίος ανακαλύφθηκε... να έχει κατασκοπεύσει την πατρίδα του σε συνεργασία με ένα ξένο κράτος», δήλωσε ο Gergely Gulyas.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Zoltan Kovacs δήλωσε ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τον δημοσιογράφο. Η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις του Reuters που εστάλησαν μέσω email.

Ο Panyi απέρριψε την κατηγορία.

«Το να κατηγορείς ερευνητές δημοσιογράφους για κατασκοπεία είναι εντελώς πρωτοφανές στον 21ο αιώνα για ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψε ο Panyi στη σελίδα του στο Facebook. «Αυτό προσιδιάζει πραγματικά στη Ρωσία του Πούτιν, τη Λευκορωσία και παρόμοια καθεστώτα».

Ποιος είναι ο Panyi

Ο Panyi είναι ερευνητής δημοσιογράφος που εργάζεται για το ουγγρικό μη κερδοσκοπικό ερευνητικό μέσο Direkt36 και το Vsquare.org με έδρα τη Βαρσοβία.

Καθώς η προεκλογική εκστρατεία επιταχύνεται ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου, οι σχέσεις μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου έχουν φτάσει σε νέα χαμηλά επίπεδα.

Ο Όρμπαν έχει παρουσιάσει τις εκλογές ως μια ξεκάθαρη επιλογή μεταξύ «πολέμου ή ειρήνης», λέγοντας ότι ο κεντροδεξιός αντίπαλός του θα παρέσυρε την Ουγγαρία στον πόλεμο που μαίνεται στη γειτονική Ουκρανία, έναν ισχυρισμό που η αντιπολίτευση αρνείται κατηγορηματικά.

Επανέλαβε επίσης τις κατηγορίες ότι το Κίεβο και οι Βρυξέλλες παρεμβαίνουν στις εκλογές της Ουγγαρίας, κατηγορία που και οι δύο απορρίπτουν.

Τη Δευτέρα, ο Όρμπαν διέταξε έρευνα για αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε υποκλοπή των συνομιλιών του υπουργού Εξωτερικών του, Peter Szijjarto, καθώς η κυβέρνησή του απάντησε σε δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τους δεσμούς της με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

