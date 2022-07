Ιδιαίτερα κακή εντύπωση έχει κάνει στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη η… αντίδραση των οπαδών της Φενέρμπαχτσέ σε ένα από τα δύο γκολ που πέτυχε η Ντιναμό Κιέβου στο χθεσινό ματς των δύο ομάδων για τα προκριματικά του Champions League.

Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media ακούγονται οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσέ να τραγουδούν ρυθμικά το όνομα του Βλάντιμιρ Πούτιν μετά από γκολ που δέχθηκε η ομάδα τους, από την ουκρανική ομάδα, επευφημώντας τον πρόεδρο της Ρωσίας για τον πόλεμο που κάνει στην Ουκρανία.

Soccer fans in Turkey cheer for Putin during match against Dynamo Kyiv, Ukraine’s top teampic.twitter.com/nxQqHvn74o