Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης ότι προσπαθούν να επηρεάσουν τις απόψεις των Αμερικανών για να παρατείνουν τον πόλεμο στο Ιράν.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Βανς δήλωσε στον συντηρητικό podcaster Τζο Ρόγκαν ότι παρότι εμπιστεύεται ορισμένους ανθρώπους εντός της ισραηλινής κυβέρνησης, υπάρχουν άλλοι «που χειραγωγούν και επιχειρούν να αλλάξουν την αμερικανική κοινή γνώμη, για να συνεχίσουν τον πόλεμο επ' αόριστον».



Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ ξεκαθάρισε την Πέμπτη ότι «ο πρόεδρος σίγουρα θα συμφωνούσε ότι, ναι, οι ξένες χώρες σίγουρα προσπαθούν να επηρεάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη».



Μιλώντας στην εκπομπή The Joe Rogan Experience, ο Vance είπε ότι άτομα εντός της ισραηλινής κυβέρνησης προσπαθούν να απομακρύνουν τις ΗΠΑ από τις προσπάθειές τους να διαπραγματευτούν με το Ιράν.



«Πιστεύω σίγουρα ότι έχετε δει αυτή την πολύ διακριτική, εξαιρετικά καλά χρηματοδοτούμενη εκστρατεία με στόχο τον εκτροχιασμό των διαπραγματεύσεων και με στόχο τον εκτροχιασμό της συμφωνίας», ανέφερε δε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «ακριβή στοιχεία» ότι ορισμένοι Ισραηλινοί ηγέτες «μισούν τη συμφωνία».



Οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν τον περασμένο μήνα, γνωστή ως μνημόνιο κατανόησης (MOU). Ωστόσο, οι εντάσεις στα Στενά έχουν αναζωπυρωθεί πρόσφατα, και οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

🚨MUST- WATCH: Vance is blaming Israel again on Joe Rogan, claiming that members of the Israeli government pay to activate a malicious campaign against him, and they can all “go to hell” pic.twitter.com/4McdHrADbW — Raylan Givens (@JewishWarrior13) July 15, 2026



Ο Βανς έχει εμπλακεί ενεργά στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν - συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν τον Απρίλιο και ταξίδεψε στην Ελβετία τον Ιούνιο για την υπογραφή του MOU.



Είπε ότι «δεν τον πειράζει» που «ορισμένα στοιχεία της ισραηλινής κυβέρνησης» επικρίνουν τη θέση των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν και επηρεάζουν την κυβέρνηση συνεχώς».

«Αυτό που με ενοχλεί στην πραγματικότητα είναι όταν οι Αμερικανοί επιτρέπουν, δηλαδή η αμερικανική ηγεσία επιτρέπει, αυτή η επιρροή να επηρεάζει την κρίση τους και να επηρεάζει αυτό που υποστηρίζουν», σημείωσε.



Είναι η τελευταία σε μια σειρά επικρίσεων που έχει ασκήσει πρόσφατα ο αντιπρόεδρος εναντίον του Ισραήλ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο, τόσο μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων όσο και μέσω νέων στρατιωτικών επιθέσεων.



Τον Ιούνιο, προέτρεψε τους Ισραηλινούς πολιτικούς ηγέτες, μερικοί από τους οποίους είχαν επικρίνει τις ΗΠΑ για τη συμφωνία τους με το Ιράν για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, να μην επιτεθούν «στον μόνο ισχυρό σύμμαχο» που τους έχει απομείνει «οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο».



Τον Φεβρουάριο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Ιράν, ωθώντας την Τεχεράνη να απαντήσει εξαπολύοντας επιθέσεις στο Ισραήλ και σε κράτη συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο. Οι μάχες έχουν επίσης εξαπλωθεί στον Λίβανο.



Το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή, και επιθυμεί την πλήρη κατάργηση του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, καθώς και αλλαγή καθεστώτος.



Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε την Τετάρτη ένα μέτρο για τη μείωση της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Η πρόταση απορρίφθηκε με 314 ψήφους υπέρ έναντι 104 κατά, με αρκετούς Δημοκρατικούς όμως να ψηφίζουν υπέρ του τερματισμού της χρηματοδότησης - καταδεικνύοντας μια μετατόπιση εντός του κόμματος από την κατηγορηματική υποστήριξη του Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

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