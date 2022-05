Με τον πλέον επίσημο τρόπο η Φινλανδία ενημέρωσε την Ρωσία για τα σχέδιά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Sauli Niinistö είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη διάρκεια της οποίας του ανακοίνωσε την πρόθεση της χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει ο ίδιος σε tweet.

«Μίλησα με τον Πούτιν. Η συζήτηση ήταν ξεκάθαρη και ευθεία και διεξήχθη χωρίς επιθετικότητα» έγραψε στο Twitter ο Sauli Niinistö.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022

Από την πλευρά της η Μόσχα διεμύνησε στο Ελσίνκι ότι η εγκατάλειψη της ουδετερότητας συνιστά «λάθος», όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RIA, το οποίο επικαλείται το skynews.

Ο Ρώσος ηγέτης φέρεται επίσης να είπε στον κ. Niinisto ότι δεν υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια της Φινλανδίας και ότι μια αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Φινλανδίας θα ήταν αρνητική για τις διμερείς σχέσεις.

Η ανακοίνωση της φινλανδικής προεδρίας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η φινλανδική προεδρία αναφέρεται ότι ο Φινλανδός πρόεδρος ανέφερε στον Ρώσο ομόλογό του ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας στα τέλη του 2021 να αποτρέψει την ένταξη χωρών στο ΝΑΤΟ και η εισβολή στην Ουκρανία έχουν αλλάξει ριζικά το περιβάλλον ασφαλείας στην Φινλανδία. Ο Πρόεδρος Νιινίστο ανακοίνωσε επίσης στον Πούτιν ότι η Φινλανδία αποφάσισε να επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σημείωσε παράλληλα ότι είχε πει στον πρόεδρο Πούτιν ήδη από την πρώτη τους συνάντηση, το 2012, ότι κάθε ανεξάρτητο έθνος έχει στόχο να μεγιστοποιήσει την ασφάλειά του.

«Αυτό συμβαίνει και τώρα» αναφέρει η ανακοίνωση της Φινλανδίας και πρσιέτει: «Με την ένταξή της χώρας στο ΝΑΤΟ, η Φινλανδία ενισχύει τη δική της ασφάλεια και αναλαμβάνει την ευθύνη της. Δεν απομακρύνεται από κανέναν άλλον. Επίσης, στο μέλλον, η Φινλανδία θέλει να φροντίσει τα πρακτικά ζητήματα που θα προκύψουν από το γεγονός ότι είναι γείτονας της Ρωσίας με σωστό τρόπο».

Ο Πρόεδρος Νιινίστο είπε ότι «η συνομιλία ήταν άμεση και ευθεία και διεξήχθη χωρίς επιθετικότητα. Η αποφυγή των εντάσεων θεωρήθηκε σημαντική».

Ο Πρόεδρος Niinistö επανέλαβε τη βαθιά του ανησυχία για τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και τόνισε την επιτακτική ανάγκη για ειρήνη.

Κατέβασε το διακόπτη η Ρωσία

Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος από τη Ρωσία στην Φινλανδία σταμάτησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, έπειτα από ανακοίνωση προς αυτήν την κατεύθυνση ρωσικού παρόχου, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του φορέα διαχείρισης του φινλανδικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις ρωσικού ηλεκτρικού ρεύματος στην Φινλανδία, η RAO Nordic, είχε ανακοινώσει χθες την πρόθεσή της να σταματήσει τις παραδόσεις της τα μεσάνυχτα, επικαλούμενη ληξιπρόθεσμες οφειλές, την ώρα που η Φινλανδία ετοιμάζεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για ένταξη στο NATO.

«Είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις 14 Μαΐου», δήλωσε η RAO Nordic, θυγατρική της ρωσικής κρατικής εταιρείας ενέργειας Inter RAO. «Η RAO Nordic δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει πληρωμές για την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη Ρωσία».

«Πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 20 χρόνια (…) Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σύντομα και οι παραδόσεις από τη Ρωσία θα ξαναρχίσουν», εξήγησε.

Η RAO Nordic, είναι κυριότερος εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία στις σκανδιναβικές αγορές, ενώ δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002.



Η εκτόξευση απειλών ήταν η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στο άκουσμα της είδησης ότι Φινλανδία και Σουηδία ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την ουδετερότητά τους και να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει από καιρό ότι μια τέτοια κίνηση ερμηνεύεται από την ίδια ως εχθρική κίνηση και έχει προχωρήσει σε μεταφορά στρατευμάτων στα σύνορα επιδιώκοντας να εκφοβίσει την Φινλανδία.

Εν μέσω αυτού του «εκρηκτικού» κλίματος, στα πιθανά «αντίποινα» και τις «απαντήσεις» από πλευράς Μόσχας ενδέχεται να είναι και η διακοπή της παροχής φυσικού αερίου στη Φινλανδία.

